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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

دانشگاه دامغان ۶۰۰ دانشجوی خارجی دارد

دانشگاه دامغان ۶۰۰ دانشجوی خارجی دارد

دامغان- رئیس دانشگاه دامغان گفت: ۶۰۰ دانشجوی خارجی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پور قلی ظهر دوشنبه در همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه دامغان در سالن همایش‌های این مجموعه بیان کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها ۸۰۰ دانشجوی جدید الورود در رشته‌های مختلف در مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترا پذیرفته شده‌اند.

وی از پذیرش دانشجویان خارجی در این دانشگاه خبر داد و ابراز کرد: ۶۰۰ دانشجوی بین‌الملل از کشورهای عراق پاکستان و کانادا در دانشگاه دامغان پذیرفته و مشغول تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه دامغان مهم‌ترین سیاست دانشگاه را پیوند صنعت با دانشگاه عنوان کرد و کسب مهارت و ایجاد شغل برای دانشجویان را مهم‌ترین اهداف دانست.

کد مطلب 6643740

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