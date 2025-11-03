دانشگاه دامغان ۶۰۰ دانشجوی خارجی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پور قلی ظهر دوشنبه در همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه دامغان در سالن همایشهای این مجموعه بیان کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاهها ۸۰۰ دانشجوی جدید الورود در رشتههای مختلف در مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترا پذیرفته شدهاند.
وی از پذیرش دانشجویان خارجی در این دانشگاه خبر داد و ابراز کرد: ۶۰۰ دانشجوی بینالملل از کشورهای عراق پاکستان و کانادا در دانشگاه دامغان پذیرفته و مشغول تحصیل هستند.
رئیس دانشگاه دامغان مهمترین سیاست دانشگاه را پیوند صنعت با دانشگاه عنوان کرد و کسب مهارت و ایجاد شغل برای دانشجویان را مهمترین اهداف دانست.
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