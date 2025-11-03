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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۵

پیشرفت ۷۰ درصدی مزرعه مکانیزه پرورش ماهی در صحنه

پیشرفت ۷۰ درصدی مزرعه مکانیزه پرورش ماهی در صحنه

کرمانشاه - عملیات احداث مزرعه مکانیزه پرورش ماهی سردابی در روستای سادول بخش دینور صحنه با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه زیرساخت‌های نوین آبزی‌پروری و افزایش بهره‌وری در بخش شیلات، عملیات اجرایی احداث یک مزرعه مکانیزه پرورش ماهی سردابی در روستای سادول از توابع بخش دینور شهرستان صحنه در حال انجام است.

این طرح که در زمینی با مساحت مفید ۲۵۰ مترمربع احداث می‌شود، هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

احداث این مزرعه با استفاده از فناوری‌های نوین در پرورش ماهیان سردابی، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار بخش کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی در استان کرمانشاه به شمار می‌رود.

کد مطلب 6643908

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