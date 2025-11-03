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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۰

رکورد کاشت نهال شکسته شد

رکورد کاشت نهال شکسته شد

قزوین- رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر از شکستن رکورد کاشت نهال توسط جوانان هلال احمر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید هاشم حسینی‌المدنی با بیان اینکه جوانان هلال‌احمر سرمایه‌های واقعی کشور هستند، اظهار کرد: این جوانان همان‌هایی هستند که رکورد کاشت نهال را شکستند و در عرصه‌های بین‌المللی خوش درخشیدند و با چنین جوانانی هیچ کاری دشوار نیست.

وی با اشاره به موفقیت‌های اعضای سازمان جوانان در رویداد بین‌المللی نوآوری فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر افزود: از میان هزار طرح ارسالی، صد طرح از جوانان هلال‌احمر ایران پذیرفته شد و چند طرح برتر نیز در مرحله نهایی مورد تقدیر قرار گرفت و این نشان از توانمندی و خلاقیت جوانان ما دارد.

رئیس سازمان جوانان همچنین با تصریح کرد: جوانان هلال‌احمر با الگوگیری از روحیه ایثار و فداکاری آن بانوی بزرگ، در خط مقدم خدمت‌رسانی به انسان‌ها قرار دارند.

کد مطلب 6643961

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