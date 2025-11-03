رکورد کاشت نهال شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید هاشم حسینی‌المدنی با بیان اینکه جوانان هلال‌احمر سرمایه‌های واقعی کشور هستند، اظهار کرد: این جوانان همان‌هایی هستند که رکورد کاشت نهال را شکستند و در عرصه‌های بین‌المللی خوش درخشیدند و با چنین جوانانی هیچ کاری دشوار نیست.

وی با اشاره به موفقیت‌های اعضای سازمان جوانان در رویداد بین‌المللی نوآوری فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر افزود: از میان هزار طرح ارسالی، صد طرح از جوانان هلال‌احمر ایران پذیرفته شد و چند طرح برتر نیز در مرحله نهایی مورد تقدیر قرار گرفت و این نشان از توانمندی و خلاقیت جوانان ما دارد.

رئیس سازمان جوانان همچنین با تصریح کرد: جوانان هلال‌احمر با الگوگیری از روحیه ایثار و فداکاری آن بانوی بزرگ، در خط مقدم خدمت‌رسانی به انسان‌ها قرار دارند.