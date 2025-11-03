به گزارش خبرنگار مهر، طیبه پوربهی عصر دوشنبه در دیدار مشاور امور بانوان فرمانداری تنگستان ضمن قدردانی از فعالیتهای انجامشده در شهرستان تنگستان، بر لزوم تدوین برنامههای هدفمند در حوزه توانمندسازی بانوان و استفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت شهری و محلی تأکید کرد.
در این دیدار ماه نساء سروری مشاور امور بانوان و خانواده فرمانداری تنگستان به همراه مسئول کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر اهرم، مشاور امور بانوان شهردار اهرم، و مدیر روابط عمومی شهرداری اهرم با مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر دیدار و گفتوگو کردند.
در جریان این دیدار، موضوعاتی همچون برگزاری کارگاههای آموزشی، حمایت از بانوان کارآفرین، توسعه طرحهای فرهنگی و اجتماعی ویژه بانوان و تقویت مشارکت زنان در برنامههای شهری مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه بانوان، تحکیم بنیان خانواده و توسعه فعالیتهای اجتماعی زنان در سطح شهرستان تنگستان برگزار شد، دو طرف بر گسترش همکاریهای مشترک میان فرمانداری، شهرداری و استانداری در حوزه امور بانوان تأکید کردند.
در پایان، مقرر شد با تشکیل کارگروه مشترک امور بانوان بین فرمانداری تنگستان، شهرداری اهرم و ادارهکل امور بانوان استانداری، برنامههای مشترک در این حوزه بهصورت منسجمتر و عملیاتیتر دنبال شود.
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