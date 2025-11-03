به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد: ما همچنان گزارش‌های معتبری از اعدام‌ها و خشونت‌های جنسی در الفاشر، در سودان دریافت می‌کنیم. غیرنظامیان در الفاشر قادر به ترک شهر نیستند. توقف فوری درگیری‌ها برای تضمین حفاظت از غیرنظامیان در الفاشر بسیار مهم است.

این مقام سازمان ملل گفت: وضعیت در آنجا وخیم است و خانواده‌ها در فضای باز یا در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند. ذخایر مواد غذایی رو به اتمام است و آب آشامیدنی کمیاب است. نیروهای پشتیبانی سریع همچنان مانع رسیدن کمک‌ها به نیازمندان می‌شوند.

وی سپس بدون محکوم کردن ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: طبق گزارش مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل، ۸۱ درصد از ساختمان‌ها در نوار غزه آسیب دیده‌اند.