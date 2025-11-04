خروش حماسی کهگیلویه و بویراحمدی ها در روز مبارزه با استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سیزدهم آبان‌ماه، استان کهگیلویه و بویراحمد شاهد خروشی حماسی و تجلی باشکوه وحدت امت اسلامی بود.

بر اساس این گزارش، از نخستین ساعات صبح، سیزدهم آبان ۱۴۰۴، رود خروشان مردان و زنان غیور این دیار، به‌ویژه جوانان انقلابی، دانش‌آموزان و عشایر غیرتمند، از اقصی نقاط استان به سوی مسیرهای راهپیمایی سرازیر شدند تا در حماسه‌ای دیگر، عهد خود را با آرمان‌های مقدس شهیدان و امام راحل تجدید کنند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی عظیم، با در دست داشتن پرچم‌های پرغرور جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهای تصاویر مطهر شهدا، فریاد یکپارچه «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را در فضای استان طنین‌انداز کردند.

این گزارش حاکی است، حضور پرشور و آگاهانه عشایر سلحشور و سخت‌کوش استان در کنار سایر اقشار، نمادی از پیوند ناگسستنی اراده ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود و بر شکوه این حماسه تاریخی افزود.

راهپیمایی سیزدهم آبان در یاسوج، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسیری از میدان هفتم تیر تا خیابان‌های طالقانی و جمهوری را درنوردید.

در این مسیر، دانش‌آموزان با سردادن سرودهای انقلابی، یاد و خاطره شهیدان دانش‌آموز را گرامی داشتند و بر تداوم راه پرافتخارشان سوگند یاد کردند.

این حرکت عظیم مردمی بار دیگر ثابت کرد که ملت ایران با ایمان راسخ و وحدت کلمه، در برابر هیچ توطئه و خباثتی عقب‌نشینی نخواهد کرد و نسل جوان انقلابی، پرچم مبارزه با استکبار را تا رسیدن به آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی، با قدرت و صلابت بر دوش خواهد کشید.