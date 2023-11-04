فریاد استکبارستیزی از ۱۵۰ نقطه فارس برخاست

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - آمنه سپهر: امروز ۱۵۰ نقطه از استان‌پهناور فارس، با حضور گسترده و باشکوه خود در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر با رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های امام و شهدا، تجدید بیعت کرده و ضمن اعلام انزجار از استکبار جهانی، خواستار پایان کشتار مسلمانان مظلوم غزه و برخورد جدی با رژیم کودک‌کش صهیونیستی شدند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال که با شعار محوری «نظم نوین جهانی با نسل آرمانی» همراه بود، غرش مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیست سر دادند و بار دیگر برائت خود از استکبار جهانی و جنایت‌های ظالمانه مزدورانشان را اعلام کردند.

در این تجمع عظیم مردمی که حضور گسترده دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها مشهود بود، جوانان و نوجوانان پرشور با در دست داشتن پلاکاردهای حمایت از مردم مظلوم غزه، نسبت به سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا و جنایات وحشیانه اسرائیل علیه مسلمان بی دفاع فلسطین به خصوص غزه اعلام انزجار کردند.

اقشار مختلف مردم همیشه در صحنه استان فارس با حماسه آفرینی خود در این راهپیمایی، ضمن تجدید بیعت با ولایت و آرمان‌های امام و شهدا، اقدامات جنگ‌طلبانه اخیر اسرائیل علیه فلسطینیان و نوار غزه را محکوم کردند و خواستار پایان برخورد جدی با استکبار جهانی شدند.

اجتماع عظیم مردمی شیراز در حمایت از غزه

در شیراز سومین حرم اهل بیت علیهم السلام، همانند هرسال میدان شهدا روبروی دادگستری استان فارس شاهد حماسه حضور مردم و دانش آموزانی بود که دل در گروی نظام و انقلاب داشتند.

آنها آمدند تا با ندای مرگ بر آمریکا و مرگ اسرائیل جنایات وحشیانه رژیم جعلی و غاصب اسرائیل را بار دیگر محکوم کنند.

در این تجمع عظیم، دانش آموزان و آحاد مردم ولایتمدار شیراز با حمل پلاکاردهای حاوی دشت نوشته‌هایی در حمایت از مردم غزه شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

زرین‌دشتی‌ها خروشیدند

مردم حاجی آباد مرکز شهرستان زرین دشت هم همزمان با مردم سراسر کشور از کودک و نوجوان، مرد و زن، پیر و جوان به میدان آمدند و از مسجد جامع تا سه راه درمانگاه این شهر راهپیمایی و از دشمنان اسلام و ایران، استکبار جهانی، آمریکا، اسرائیل و تمامی دشمنان خارجی و داخلی برائت کردند.

در شهر شهرپیر شهرستان زرین دشت نیز راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان از میدان آدینه (پمپ بنزین) تا حسینیه شهدای گمنام ادامه داشت و دبیرانی‌ها نیز از بوستان شهدای گمنام تا گلزار شهدای مرکزی این شهر ۲۰ هزار نفری شهرستان زرین دشت در حمایت از مردم‌مظلوم غزه و گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان راهپیمایی کردند و با شعارهای کوبنده خود استکبار جهانی را محکوم کردند.

سنگ تمام سپیدانی‌ها در محکومیت استکبار جهانی

مردم ولایی شهرستان سپیدان نیز امروز در مراسم یوم الله ۱۳ آبان‌سنگ تمام گذاشتند و با حضور باشکوه خود روز مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش آموز و همچنین روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را گرامی داشتند.

مردم این شهرستان از ساعت ۹ صبح در مقابل مسجد جامع شهر اردکان حضور یافتند و با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل جنایات اخیر اسرائیل غاصب را محکوم کردند.

مردم بخش همایجان شهرستان سپیدان هم همصدا با سایر مردم ایران اسلامی با خروش خود فریاد استکبار ستیزی سر دادند. مردم این بخش راهپیمایی خود را از مقابل گلزار شهدای همایجان شروع کردند.

علیرضا صامری سرپرست فرمانداری سپیدان نیز در پیامی ضمن‌گرامیداشت این روز عظیم از آحاد مردم مؤمن و انقلابی شهرستان سپیدان بویژه دانش آموزان و دانشجویان عزیز که با حضور گسترده خود در مراسم یوم الله سیزدهم آبان و محکومیت جنایات رژیم کودکش اسرائیل و استکبار جهانی در نسل کشی مردم مظلوم غزه شرکت کرده بودند، قدردانی کرد.

حماسه استکبارستیزی جهرمی‌ها در راهپیمایی ۱۳ آبان

راهپیمایی مردم جهرم نیز با شعار محوری؛ «نظم نوین جهانی با نسل آرمانی» از ساعت ۹ روز شنبه ۱۳ آبان ماه از میدان معلم این شهر به سمت چهار راه دفاع مقدس در شهر جهرم برگزار گردید.

مردم انقلابی جهرم نیز صبح امروز ۱۳ آبان، همزمان با مردم سراسر کشور در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که از میدان بسیج تا میدان بیت‌المقدس برگزار شد حضور یافته و با سر دادن شعارهایی ضداستکباری، مراتب انزجار خود از قدرت‌های سلطه‌گر جهانی را اعلام کردند.

در این راهپیمایی که به نام روز دانش‌آموز نامگذاری شده است، دانش‌آموزان از مقاطع تحصیلی گوناگون و از مدارس مختلف جهرم حضور داشتند و با در دست داشتن پلاکارد و همچنین پرچم‌های ایران، فلسطین و حزب‌الله و سر دادن شعارهای ضداستکباری، نشان دادند که به عنوان نسل سوم و چهارم انقلاب، پای آرمان‌های نظام اسلامی هستند.

اجتماع عظیم لارستانی‌ها در یوم الله ۱۳ آبان

مردم و دانش‌آموزان لارستانی نیز صبح امروز در راهپیمایی ۱۳ آبان مصادف با واقعه بزرگ تسخیر لانه جاسوسی و روز ملی مبارزه با استکبار شرکت کردند.

امسال به دلیل تقارن این روز با حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه و کشتار کودکان و زنان بی‌دفاع، راهپیمایی ۱۳ آبان رنگ و بوی دیگری داشت و حضور مردم پررنگ‌تر بود.

این مراسم در شهر لار از محل چهار راه پیروزی آغاز و تا میدان مدرس ادامه داشت و شرکت‌کنندگان در راهپیمایی با تجمع در خیابان فاطمیه جنایات صهیونیست‌ها را محکوم کردند.

پایان بخش این مراسم، سخنرانی سردار کوشکی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس بود.

اعلام انزجار مرودشتی‌ها از جنایات اسرائیل در راهپیمایی ۱۳ آبان

مردم ولایتمدار مرودشت نیز امروز با حضور گسترده خود در یوم الله ۱۳ آبان ماه بار دیگر اعلان انزجار و تنفر خود را از رژیم ظالم و غاصب صهیونیستی و ایادی استکبار نشان دادند.

در این اجتماع سیاسی امام جمعه مرودشت حضور در راهپیمایی ١٣ آبان را نشان دهنده بصیرت و دشمن‌شناسی مردم دانست و بیان کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف اتفاق افتاد و به همین دلیل در تاریخ کشور به عنوان روزی به یادماندنی به ثبت رسیده است.

حجت الاسلام خاوری تبعید امام راحل به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به دلیل اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون، به شهادت رساندن دانش‌آموزان تهرانی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ را از حوادث ۱۳ آبان در سالیان متمادی به‌عنوان انقلاب دوم نام بردند.

وی اظهار کرد: ۱۳ آبان به فرموده امام خمینی (ره) روزی است که دانش‌آموزان، انقلاب دومی را رقم زدند که شروع نابودی این کفر و استکبار جهانی است.

خطیب جمعه مرودشت ادامه داد: امروز بعد از گذشت سال‌ها چشمان ما صحنه‌هایی می‌بیند که این استکبار جهانی که خودشان را قدرت جهان می‌دانستند، مستقیماً در یک منطقه خیلی کوچک به نام غزه وسط معرکه می‌آیند و قضیه را مدیریت می‌کند و این به معنای نابودی آمریکا است.

او تصریح کرد: همان شعاری که چهل و خورده‌ای سال پیش بچه‌های این مرز و بوم به پشتیبانی امام (ره) نابودی استکبار را فریاد می‌زدند امروز من و شما به چشم می‌بینیم و این همان آرمان روح‌الله است.

خاوری بیان داشت: شروع عملیات طوفان الاقصی باعث شده است تا رژیم صهیونیستی موجودیت خود را در خطر ببیند و در این میان حزب‌الله لبنان کابوس بزرگ صهیونیست‌ها است چرا که یک بار در سال ۲۰۰۶ موفق شده اسرائیل را شکست دهد.

وی ادامه داد: آنچه در مرزهای جنوبی لبنان در حال رخ دادن است یک جنگ به تمام معنا است و حزب‌الله برای بسترسازی مراحل بعدیِ نقشه‌های خود به‌دنبال استقرار نیروهای نظامی و تضعیف موقعیت استحکامات دشمن روی زمین و محکم کردن جای پای خود است.

حضور پرشور دانش آموزان فیروزآبادی در راهپیمایی روز ملی استکبارستیزی

تجمع ۱۳ آبان‌ماه صبح امروز در فیروزآباد نیز با حضور گسترده مردم، دانشجویان و دانش آموزان و مسئولین با شعار «نظم نو جهانی با نسل آرمانی» همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

صبح امروز دانش‌آموزان و دانشجویان دختر و پسر، طلاب و روحانیون، بازاریان و دیگر اقشار مختلف مردم فیروزآباد از مسیرهای مختلف خود را به خیابان شهید مقدسی جنوبی رساندند تا با شعار «نظم نو جهانی با نسل آرمانی» در تجمع ۱۳ آبان شرکت کنند.

شرکت کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، پرچم فلسطین و حزب‌الله لبنان و همچنین با در دشت داشتن پلاکاردهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» ضمن محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی، حمایت قاطع و همه‌جانبه خود را از ملت مظلوم فلسطین به جهانیان نشان دادند.

طی این مراسم حامد عارف رئیس آموزش و پرورش فیروزآباد و دکتر جمشیدی فرماندار فیروزآباد به عنوان سخنران مراسم در وصف یوم‌الله ۱۳ آبان ایراد سخنرانی نمودند.

تجمع کنندگان همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و حقوق بشری خواستند تا سکوت خود را در قبال جنایات در غزه بشکنند و اقدامی بازدارنده در قبال این جنایات داشته باشند.

اجرای سرود قلب جغرافیا توسط دانش آموزان دبستان پسرانه غیرانتفاعی ایمان و سرود دبستان دخترانه پیام انقلاب پایان بخش تجمع دانش آموزی در شهرستان فیروزآباد بود.

زنگ استکبار ستیزی در داراب به صدا درآمد

همزمان با سراسر کشور، مردم و دانش آموزان شهرستان داراب نیز امروز ابتدا با به صدا در آوردن زنگ استکبار ستیزی آغازگر این مراسم بودند و پس از آن مردم، مسئولان و دانش آموزان این شهرستان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را با اجتماع کم نظیر خود در جوار مرقد مطهر شهدای گمنام این شهر گرامی داشتند.

مردم داراب در ادامه با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ضمن محکوم کردن جنایات اسرائیل در غزه به دشمنان داخلی و خارجی ایران اسلامی اعلام کردند که بر سر ارزش‌ها و آرمان‌های این مرز و بوم ایستاده اند و ذره‌ای از این آب و خاک کوتاه نخواهند آمد.