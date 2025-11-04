به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در قزوین با حضور پرشور مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان، آغاز شد.

این مراسم از میدان میرعماد آغاز شده و شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای انقلابی، مسیر تعیین‌شده را طی می‌کنند.

سردار رسول سنایی‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، سخنران اصلی این برنامه است و قرار است در میدان آزادی قزوین در جمع مردم سخنرانی کند.

راهپیمایی ۱۳ آبان همه‌ساله به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار می‌شود و امسال نیز با استقبال چشمگیر اقشار مختلف مردم همراه شده است.