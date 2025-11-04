به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان، روز استکبار ستیزی صبح سه شنبه همزمان با دیگر نقاط کشورمان در برخی نقاط استان سمنان آغاز و در برخی شهرها و روستاهای دیگر هم تا ساعتی دیگر آغاز خواهد شد.

راهپیمایی در شهرستان‌های شاهرود و سمنان آغاز شده و مردم در مسیر آغازین انجام راهپیمایی دشمن شکن ۱۳ آبان، روز استکبار ستیزی هستند و در دیگر شهرها هم از ساعت ۱۰ راهپیمایی بزرگی برگزار خواهد شد.

مردم شاهرود و سمنان حتی از ساعتی قبل در ابتدای مسیر راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان حضور داشتند. مردمی ولایتمدار و همیشه در صحنه که در تمام بزنگاه‌ها، از جمله انتخابات و راهپیمایی‌ها و… حضور پرشوری دارند.

حضور دانشجویان و دانش آموزان در مراسم راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان از جمله موضوعات چشم گیر در راهپیمایی سمنان و شاهرود است. دانش آموزان با فرم‌های مشخص و با حمل پلاکاردهایی هم نام مدرسه خودشان را مشخص کرده و هم شعارهای ضد استکباری در دست دارند.

تمثال مبارک شهیدان نیز در دستان دانش آموزان حاضر در این مراسم دیده می‌شود همچنین گروه بزرگی از دانش آموزان با چفیه‌های بسیجی در میدان حضور پیدا کرده‌اند که تصویر زیبایی را خلق کرده است از سمنان خبر می‌رسد جمعیت بسیار زودتر از آنکه این مراسم برگزار شود، در میدان حاضر شده است.

در دیگر نقاط استان سمنان هم راهپیمایی از ساعت ۱۰ و برخی نقاط ۱۱ آغاز خواهد شد و مردم شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر خواهند داد. قابل پیش بینی بود که بعد از حملات ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل به کشورمان مراسم ۱۳ آبان امسال پرشور تر از همیشه برگزار شود.