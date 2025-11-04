به گزارش خبرنگار مهر، محمدمنان رئیسی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان طرح سوال خود از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: علم نباید تحت تأثیر سکولار قرار گیرد و نباید به اصولی مانند حجاب خدشه وارد شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر، بیان کرد: متأسفانه شما و وزرای پیشین، آئین‌نامه ارتقای اساتید را به گونه‌ای طراحی کرده‌اید که اساتید به جای تمرکز بر حل مسائل کشور، صرفاً برای ارتقای مدرک و تولید مقاله تلاش می‌کنند. نتیجه این روند، عدم ارتباط دانشگاه با مسائل واقعی کشور است و بسیاری از علوم تولید شده به مرحله فناوری، تولید ثروت و اثرگذاری در جامعه نمی‌رسد.



وی توضیح داد: برای مثال، برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۵ در ۱۰ سال اخیر کمتر از ۱۰ مقاله منتشر کرده‌اند. اگر این افراد در دانشگاه‌های ما بودند، بر اساس آئین‌نامه فعلی، حتی مدرک دانشیاری هم نمی‌گرفتند. همچنین مریم میرزاخانی فقط با ۵ مقاله و در فاصله ۵ سال پس از دفاع دکتری، به استاد تمامی رسید، اما در سیستم ما کسی با ۵ مقاله جذب نمی‌شود.



رئیسی مجدداً خطاب به وزیر علوم، اظهار کرد: شما و وزرای پیشین، نخبگان کشور را به اتاق‌های خود محدود کرده‌اید، به گونه‌ای که تمرکز آن‌ها فقط صرف چاپ مقاله شده است. آمار مهاجرت نخبگان در ۱۰ سال گذشته بسیار بالاست که علت اصلی آن، آئین‌نامه غلط ارتقای اساتید است که باید اصلاح شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر علوم می‌گوید که بودجه پارک‌های علم و فناوری ۱۲۰ همت است، اما باید مشخص شود که چه میزان از این مبلغ به دانشگاه‌ها رسیده و چه مقدار تبدیل به فناوری و ثروت شده است. اساتید ما ضعیف نیستند، اما متأسفانه آئین‌نامه‌های غلط باعث شده که آن‌ها سرگرم چاپ مقاله شوند.



وی خطاب به وزیر علوم، گفت: شما افتخار می‌کنید که در ۲۰ سال، حجم مقالات ۹ برابر شده، اما سوال این است که آیا صادرات، تولید ناخالص ملی یا حل مسائل اقتصادی کشور نیز ۹ برابر شده است؟ متأسفانه مقالات به هدف واقعی خود نرسیده‌اند و کمیت‌گرایی جای کیفیت‌گرایی را گرفته است.



رئیسی با بیان اینکه سهم درآمد دانشگاه‌ها از ارتباط با صنعت فقط ۴ درصد است، گفت: بیش از ۹۸ درصد مقالات ما اثرگذاری واقعی بر زنجیره علم و فناوری و خلق ثروت نداشته‌اند. حقوق اساتید از بیت‌المال پرداخت می‌شود، اما مدیریت صحیح منابع و هدف‌گذاری درستی انجام نشده است. جای تأسف دارد که معیار ارتقای اساتید صرفاً انتشار مقاله شده و مسیر پژوهشگر به مأموریت‌گرایی و حل مسائل کشور هدایت نشده است.



وی تاکید کرد: طبق قانون برنامه هفتم، آئین‌نامه ارتقای اساتید باید اصلاح و بر اساس مأموریت‌گرایی، برنامه‌محوری و مسئله‌محوری باشد، اما در دانشگاه‌های ما این رویکرد وجود ندارد. مقالات باید بر اساس نیاز واقعی کشور تولید شوند و اثرگذاری عملی داشته باشند.