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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی کامچاتکا روسیه را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی کامچاتکا روسیه را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر روز سه‌شنبه ساحل شرقی کامچاتکا روسیه را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵۲.۳۳ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۶۰.۱۷ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

کد مطلب 6644500

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