به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵۲.۳۳ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۶۰.۱۷ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.