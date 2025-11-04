صادقی: استکبارستیزی آری گفتن به آزادی، صلح و پیشرفت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی روز سه‌شنبه با بیان اینکه باید برای ملت قدرتمند، جامعه‌ای آکاه بسازیم، گفت: راه ایستادگی در برابر استکبارجهانی از رشد علمی، توسعه فرهنگی و پرورش نسل‌های خردمند و آزاداندیش می‌گذرد.

وی اظهار کرد: ۱۳ آبان ماه، یادآور سه حادثه الهام بخش در تاریخ شامل تبعید امام، به خاک و خون کشیدن دانش آموزان در راه آزادی وطن و تسخیر لانه جاسوسی است.

وی افزود: این سه رخداد اگرچه در ظاهر متفاوت هستند ولی در عمق خود فریاد مشترکی برای آزادی، استقلال و کرامت ملت ایران دارند.

صادقی ادامه داد: استکبارستیزی تنها نه گفتن به ظلم و ستیزه نیست بلکه آری گفتن به آزادی، صلح و پیشرفت کشور است.

وی با بیان اینکه روحیه ظلم و خودبرتر بینی می‌تواند در هرنقطه ای از جهان باشد، افزود: استکبارستیزی امروز ایستادن در برابر بی عدالتی و تحقیر انسان و هر نوع بی عدالتی است که شأن ملت‌ها را خدشه دار کند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه استقلال، نتیجه آگاهی و وحدت کلمه است، گفت: باید نسلی که اهل اندیشه و احترام باشد و بداند که قدرت واقعی دردانایی، اخلاق، اعتماد بنفس ملی و دینداری است، تربیت شود.

وی با بیان اینکه ما با هیچ ملتی دشمنی نداریم و دشمن ما استکبار است، گفت: امروز بار دیگر پیمان می‌بندیم که راه استقلال، عدالت و گفتگو را ادامه دهیم و ایران عزیز را با علم، اخلاق، همبستگی و دینداری بسازیم.