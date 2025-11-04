https://mehrnews.com/x39vzK ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲ کد مطلب 6644925 استانها کردستان استانها کردستان ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲ آتش زدن پرچم اسراییل و آمریکا در سنندج سنندج- پرچم اسرائیل و آمریکا با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل دانشآموزان سنندجی به آتش کشیده شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6644925 کپی شد مطالب مرتبط طنین «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در مسیر راهپیمایی کرمانشاه راهپیمایی مردم شریف دامغان در روز ۱۳ آبان حضور پرشور مردم جاسک در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان حضور مردم مرزنشین آستارا در راهپیمایی ۱۳ آبان شعار «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» در میان نمازگزاران فومن شکوه حضور گروسی ها در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان برچسبها سنندج اسرائیل راهپيمايي 13 آبان
نظر شما