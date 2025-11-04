آتش زدن پرچم اسراییل و آمریکا در سنندج

سنندج- پرچم اسرائیل و آمریکا با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل دانش‌آموزان سنندجی به آتش کشیده شد.