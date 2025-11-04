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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

آتش زدن پرچم اسراییل و آمریکا در سنندج

آتش زدن پرچم اسراییل و آمریکا در سنندج

سنندج- پرچم اسرائیل و آمریکا با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل دانش‌آموزان سنندجی به آتش کشیده شد.

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کد مطلب 6644925

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