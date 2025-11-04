تصادف اتوبوس و تریلی در محور سلفچگان – اراک ۱۵ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۱:۰۴ دقیقه پیش از ظهر امروز سه‌شنبه، سانحه‌ای میان یک دستگاه اتوبوس و تریلی در محور پرتردد سلفچگان – اراک رخ داد که به مصدومیت تعدادی از سرنشینان منجر شد.

پس از اعلام این حادثه به مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم، بلافاصله دو واحد امدادی از قم و یک واحد از اراک به محل اعزام شدند تا اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دهند.

در این حادثه ۱۵ نفر آسیب دیدند که از این تعداد، ۱۰ نفر پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در صحنه، توسط آمبولانس‌ها به بیمارستان فرقانی قم منتقل شدند و ۵ مصدوم دیگر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان و از خطر جدی نجات یافتند.

تیم‌های امدادی استان قم با همکاری نیروهای اورژانس استان مرکزی، عملیات امداد و انتقال را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادند تا از بروز هرگونه ترافیک یا حادثه ثانویه در محور پرتردد سلفچگان – اراک جلوگیری شود.

همچنین کارشناسان پلیس راه با حضور در محل، ضمن بررسی جزئیات حادثه، علت وقوع سانحه را در دست بررسی دارند.

محور سلفچگان به اراک یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی کشور است که تردد بالای وسایل نقلیه سنگین در آن، همواره احتمال بروز حوادث رانندگی را افزایش می‌دهد.