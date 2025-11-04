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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

دهقانی: ۱۳ آبان نماد استکبارستیزی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب است

دهقانی: ۱۳ آبان نماد استکبارستیزی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب است

اهواز – رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۱۳ آبان روزی است که ملت ایران با تبعیت از امام راحل (ره) پیمان خود را با آرمان‌های استکبارستیزی و استقلال‌طلبی تجدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی امروز سه‌شنبه در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و هر ساله مردم با حضور در این مراسم، بیعت خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و منویات مقام معظم رهبری تجدید می‌کنند.

وی افزود: دستگاه قضایی استان خوزستان خود را وقف خدمت به مردم و اجرای عدالت بر پایه اصول اسلامی و انقلابی می‌داند و حضور مجموعه قضایی در این راهپیمایی، نشانه پایداری بر اصول جهادی و تعهد به مسیر شهداست.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: قضات و کارکنان دادگستری باید الگوی عمل به ارزش‌های نظام باشند و با قاطعیت در برابر هرگونه ناهنجاری و عوامل مخل امنیت و آرامش اجتماعی بایستند تا اعتماد عمومی به دستگاه قضا بیش از پیش تقویت شود.

کد مطلب 6645049

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