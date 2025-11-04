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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

کشف انبار ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در قم 

کشف انبار ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در قم 

قم- جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: با تلاش مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یک انبار بزرگ دپوی سوخت قاچاق شناسایی و حدود ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر ورود یک دستگاه تریلی به انباری مشکوک در بلوار حضرت معصومه (س)، مأموران با هماهنگی مقام قضائی وارد محل شده و در این عملیات، چند نفر که در حال تخلیه سوخت قاچاق بودند، از پشت انبار به بیابان‌های اطراف متواری شدند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت‌گرفته یک دستگاه کامیونت ایسوزو با مخزن مخفی در زیر بار کود حیوانی، حامل حدود ۵ تا ۷ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد همچنین چندین مخزن و پمپ مخصوص نگهداری و تخلیه سوخت قاچاق در محل وجود داشت.

وی ادامه داد: یک دستگاه نیسان و یک کامیون ۱۰ چرخ کمپرسی دارای مخزن حمل فرآورده‌های نفتی در محل پارک بودند که در قسمت انتهای انبار نیز یک دستگاه خاور با مخزن مخفی و یک نیسان دیگر شناسایی شد.

کد مطلب 6645154

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