کشف انبار ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در قم 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر ورود یک دستگاه تریلی به انباری مشکوک در بلوار حضرت معصومه (س)، مأموران با هماهنگی مقام قضائی وارد محل شده و در این عملیات، چند نفر که در حال تخلیه سوخت قاچاق بودند، از پشت انبار به بیابان‌های اطراف متواری شدند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت‌گرفته یک دستگاه کامیونت ایسوزو با مخزن مخفی در زیر بار کود حیوانی، حامل حدود ۵ تا ۷ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد همچنین چندین مخزن و پمپ مخصوص نگهداری و تخلیه سوخت قاچاق در محل وجود داشت.

وی ادامه داد: یک دستگاه نیسان و یک کامیون ۱۰ چرخ کمپرسی دارای مخزن حمل فرآورده‌های نفتی در محل پارک بودند که در قسمت انتهای انبار نیز یک دستگاه خاور با مخزن مخفی و یک نیسان دیگر شناسایی شد.