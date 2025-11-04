به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر، گفت: امروز همزمان با برگزاری مراسم یومالله ۱۳ آبان، ۱۳۵۵ نیروی عملیاتی در قالب ۲۷۰ تیم امدادی مسئولیت پوشش امدادی مراسم را برعهده داشتند.
وی افزود: از این تعداد ۳۲۰ نفر از پرسنل رسمی و ۱۰۳۵ نفر از امدادگران و نجاتگران داوطلب جمعیت هلال احمر در این مراسم حضور یافتند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به توان لجستیکی بهکار گرفتهشده در عملیات امروز افزود: در مجموع ۲۶۴ دستگاه خودروی عملیاتی شامل ۱۶۱ دستگاه آمبولانس، ۳ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲۰ دستگاه موتورلانس و ۸۰ دستگاه خودروی پشتیبانی در نقاط مختلف کشور مستقر و خدمات امدادی لازم را به شرکتکنندگان در مراسم ارائه کردند.
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