به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، گفت: امروز همزمان با برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، ۱۳۵۵ نیروی عملیاتی در قالب ۲۷۰ تیم امدادی مسئولیت پوشش امدادی مراسم را برعهده داشتند.

وی افزود: از این تعداد ۳۲۰ نفر از پرسنل رسمی و ۱۰۳۵ نفر از امدادگران و نجاتگران داوطلب جمعیت هلال احمر در این مراسم حضور یافتند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به توان لجستیکی به‌کار گرفته‌شده در عملیات امروز افزود: در مجموع ۲۶۴ دستگاه خودروی عملیاتی شامل ۱۶۱ دستگاه آمبولانس، ۳ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲۰ دستگاه موتورلانس و ۸۰ دستگاه خودروی پشتیبانی در نقاط مختلف کشور مستقر و خدمات امدادی لازم را به شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه کردند.