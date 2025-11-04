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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

پوشش امدادی مراسم ۱۳ آبان با حضور ۱۳۵۵ نیروی هلال‌احمر در سراسر کشور

پوشش امدادی مراسم ۱۳ آبان با حضور ۱۳۵۵ نیروی هلال‌احمر در سراسر کشور

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: همزمان با برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، بیش از ۱۳۵۰ نیروی امدادی ، مأموریت پوشش امدادی شرکت‌کنندگان را برعهده داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، گفت: امروز همزمان با برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، ۱۳۵۵ نیروی عملیاتی در قالب ۲۷۰ تیم امدادی مسئولیت پوشش امدادی مراسم را برعهده داشتند.

وی افزود: از این تعداد ۳۲۰ نفر از پرسنل رسمی و ۱۰۳۵ نفر از امدادگران و نجاتگران داوطلب جمعیت هلال احمر در این مراسم حضور یافتند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به توان لجستیکی به‌کار گرفته‌شده در عملیات امروز افزود: در مجموع ۲۶۴ دستگاه خودروی عملیاتی شامل ۱۶۱ دستگاه آمبولانس، ۳ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲۰ دستگاه موتورلانس و ۸۰ دستگاه خودروی پشتیبانی در نقاط مختلف کشور مستقر و خدمات امدادی لازم را به شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه کردند.

کد مطلب 6645207
مهسا حيدری توچائی

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