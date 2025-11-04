به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان بهاباد، که با حضور پررنگ و انقلابی اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، مسئولان محلی و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و دانش‌آموزان شهید ۱۳ آبان، اظهار داشت: این روز بزرگ، نماد مبارزه ملت قهرمان ایران با استکبار و زورگویی است.

امام جمعه بهاباد ادامه داد: نسل جوان امروز با حضور آگاهانه خود در چنین مراسمی، پاسدار خون شهدا و ادامه‌دهنده راه روشن آنان هستند.

در ادامه محمد باقری، فرماندار بهاباد نیز با تقدیر از حضور پرشور مردم، به ویژه دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: حضور نسل جوان و نوجوان در ۱۳ آبان، پیام روشنی به دشمنان این مرز و بوم دارد که نسل چهارم و پنجم انقلاب، همانند نسل اول، هوشیار، بصیر و ادامه‌دهنده راه شهدا هستند.

این راهپیمایی عظیم که نمادی از وحدت و انسجام ملی و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای گران‌قدر بود، از پایگاه انقلاب مسجد انقلاب بهاباد آغاز و با حرکت در مسیر اصلی خیابان امام خمینی (ره)، در مقابل مسجد جامع این شهر به پایان رسید.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم‌های ایران و پلاکاردهای حاوی تصاویر شهدا و شعارهای ضدآمریکایی و ضداستکباری، فضایی سراسر شعور و انقلابی را در شهر ایجاد کردند. آنان با سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «استکبار سقوط قطعی است»، نفرت و انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه دولت‌های مستکبر، به ویژه آمریکای جهان‌خوار، اعلام کردند.

در این مراسم، حضور دانش‌آموزان و همسرایی آنان در شعارهای انقلابی، از تصاویر به‌یادماندنی این راهپیمایی بود که نشان از تداوم راه شهیدان دانش‌آموز و آگاهی نسل جدید داشت. در پایان این مراسم، قطعنامه راهپیمایی قرائت و با تکبیر مورد تأیید حاضرین قرار گرفت.