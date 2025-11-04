رهبر انصارالله یمن: نبرد با دشمن اسرائیلی حتمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن امروز سه شنبه در سخنانی گفت: ما مراسم بزرگداشت سالانه شهدا را که به مدت یک هفته کامل با فعالیت‌های مختلف ادامه خواهد داشت، افتتاح کرده و درود، احترام و قدردانی خود را به همه بستگان شهدا تقدیم می‌کنیم. شهادت افتخار و امتیاز بزرگی است که خداوند متعال به کسانی اعطا می‌کند که در راه او کشته شده و در مسیری که او تعیین کرده، عمل کرده‌اند. در شهادت، هرگز زیانی نزد خدا نیست و خداوند به شهیدان چیزی بهتر از زندگی دنیا عطا فرموده است.

وی افزود: جایگاه والایی که شهدا از آن برخوردارند، مایه تسلی خاطر بستگانشان است و آنها را به تلاش در راه خدا، صرف نظر از خطرات، ترغیب می‌کند. شهادت، مرتبه‌ایی والا از ایمان است که در آن، انسان به نقطه‌ای می‌رسد که آماده است تا خود را در راه خدا فدا کند. شهادت در راه خدا، آن گونه که برخی تبلیغ می‌کنند، جایگزین فرهنگ زندگی نیست، بلکه فرهنگ حقیقی زندگی است.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: امتی که با روحیه جهاد در راه خدا و روحیه شهادت‌طلبی پیش می‌رود، سربلند است و می‌تواند خطرات را دفع کند. شهادت، حیات ملت و مانعی در برابر نابودی و ذلت است. دوره‌هایی بود که امت جهاد در راه خدا را رها کرد و کراهت از شهادت ریشه دواند، اما نتیجه این شد که امت در معرض بلایا قرار گرفت و میلیون‌ها نفر از فرزندان خود را هنگام تسلیم و سازش از دست داد.

وی بیان کرد: فجایع بزرگی در طول تاریخ امت اسلامی، از دوران گذشته تا دوره استعمار و تا مرحله کنونی، رخ داده است، جایی که این امت بدون جنگیدن و بدون اتخاذ موضعی، کشته‌های بسیار زیادی داده است. آمریکایی‌ها امسال اعتراف کردند که در طول ۲۰ سال گذشته نزدیک به ۳ میلیون نفر را کشته‌اند که بیشتر آنها از امت اسلامی بوده‌اند و در حالی که در موضع ضعف بوده‌اند، آنها را کشته‌اند.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: ما در گروههای تکفیری و دیگر گروه‌ها و تشکیلات شاهد هستیم که مسیر و هدف خود را به سمت و سویی برده‌اند که آمریکا و اسرائیل می‌خواهد.

وی افزود: ثمره شهادت حمایت از مردم و دفع شر از آنها، مقابله با طاغوت و جنایتکاران است. اهل باطل و ظلم و سرکشی، در راستای اهداف شیطانی و اقدامات جنایتکارانه حرکت می‌کنند مشابه آنچه که اسرائیل و آمریکا و اذناب آنها انجام می‌دهند. اهداف دشمنان به بندگی کشیدن مردم و دور کردن آنها از خداوند است تا ثروت‌هایشان را به یغما ببرند و کشورهایشان را اشغال کنند و جوامع را سرسپرده کنند و به بندگی بکشانند.

رهبر انصارالله یمن بیان کرد: شهدا انسان‌هایی با آرمانی عادلانه و موضعی درست هستند که با روحیه شهادت‌طلبی برای خدا عمل کردند و خود را از تمام قید و بندهایی که دیگران را به بند می‌کشد، رها ساختند.

وی تاکید کرد: بسیاری از مردم ممکن است در بسیاری از موقعیت‌ها به دلیل ترس از شهادت، از اقدامی نکنند و بنابراین راه به جایی نمی برند. کسانی که روحیه شهادت‌طلبی داشتند، در موقعیت‌های مهم و سرنوشت‌ساز، بیشترین مشارکت و بیشترین جانفشانی را از خود نشان می‌دادند. شهدایی که در میدان حضور فعال داشتند، ارزش‌های اسلامی و ایمانی را در بالاترین سطح تجسم بخشیدند.

رهبر انصارالله یمن بیان کرد: شهدا مایه مباهات امت اسلامی هستند و اسوه و الهام بخش هسند. وصایا و مواضع و خط مشی آنها بر امت اسلامی و نسل‌های بعدی عبرت آموز است. شهدا درس ارزش‌های والا و ثبات و وفاداری می‌دهند و با از خودگذشتگی و جانفشانی برای امت پیروزی به به ارمغان می‌آورند.

وی گفت: جوامع آزاده و عزیز با روحیه معنوی اراده پولادین دارند و ترسی به خود راه نمی‌دهند در حالی که جوامع بزدل که از شهادت هراس دارند امتی سازشکار در برابر دشمنان هستند. جوامعی که در خواری، ارعاب، ترس و اضطراب شدید به سر می برند خود را به بند کشیده و تسلیم دشمنان می شوند. آنها تنها تسلیم نمی‌شوند، بلکه همانطور که تاریخ نشان داده است، خود را در معرض خطرات بزرگتری قرار می‌دهند. بسیاری از جوامع به خاطر تسلیم و کرنش تاوان سنگینی داده اند. آنها از شهادت و تحرک جدی در برابر دشمنان که آنها را در امان بدارد خودداری کرده اند.

وی افزود: ساختار ایمانی، به دلیل پیوند با خدا، امت اسلامی را در سطح بالایی از روحیه، شجاعت، مقاومت، پایداری و قدرت در مواجهه با چالش‌ها و خطرات قرار می‌دهد. پاداش فداکاری در راه خدا در این دنیا به صورت پیروزی، عزت و اقتدار و در آخرت به صورت پیروزی حقیقی، سعادت بزرگ و خوشبختی ابدی تجلی می‌یابد. وقتی یک ملت یا یک جامعه خاص در راه خدا عمل می‌کند، صادق است و فداکاری می‌کند، آنگاه خداوند به آنها پیروزی عطا می‌کند، آنها را حمایت می‌کند و آنها را رها نمی‌کند.

رهبر انصارالله یمن گفت: در زندگی مؤمنان و مجاهدان نمونه هایی وجود دارد که از جانب خداوند متعال به پیروزی های بزرگی دست یافته اند و در زمان ما و در طول تاریخ نیز از این نمونه ها بسیار است. امت ما، برای مدت طولانی و قرن‌های متوالی، مسئولیت‌های بزرگ و مقدس خود را که می‌توانست آن را به قوی‌ترین امت روی زمین تبدیل کند، نادیده گرفته است. وضعیت فعلی امت، با چندپارگی، تفرقه، فقدان شدید آگاهی و فراوانی خائنین، واقعیتی است که دشمنانش را جسورتر کرده و آنها را به هدف قرار دادنش تشویق می‌کند.

وی افزود: ما امتی مورد هدف هستیم چه بخواهیم چه نخواهیم و جز جهاد در راه خدا ما را مصون نمی دارد. تسلیم و خواری و کرنش در برابر دشمان ما از شر آنها مصون نمی دارد و خطر آنها را از ما دفع نمی کند. جهاد در راه خدا مسئولیت مقدسی در برابر شر و طغیان است و از ملزومات امت اسلامی برای حمایت از خودش است. سرسخت‌ترین دشمنان ما در این دوران، یهودیان هستند که برای نابودی، فساد، گمراهی، بردگی و تجاوز به این ملت تلاش می‌کنند. یهودیان می‌خواهند در داخل امت، تقصیر را متوجه کسانی کنند که سلطه یهود را نمی‌پذیرند و تسلیم آنها نمی‌شوند، و بیشتر آنها را به تحقیر و انحطاط شرم‌آور، رسواکننده و ننگین کشانده‌اند. یهودیان صهیونیست دشمن امت اسلامی هستند و از زمان اشغال فلسطین تا به امروز این روند ادامه داشته است.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: فلسطین تنها هدف دشمنان نیست بلکه مقدمه توسعه طلبی آنهست و همه امت اسلامی در معرض هدف قرار دارند. حجم جنایاتی که دشمن اسرائیلی در طول بیش از هفت دهه مرتکب شده، برای ما کافی است که اگر ببینیم، بشنویم و بفهمیم، متوجه شویم که این دشمن خطرناک، شرور و جنایتکار است.

وی افزود: مسئله این نیست که ما یهودیان صهیونیست را تحریک می‌کنیم. مردم فلسطین با یهودیان چه کرده‌اند که آنها از گوشه و کنار دنیا برای اشغال فلسطین آمده اند؟ هیچ. یهودیان صهیونیست نیازی به تحریک ندارند؛ آنها با پیشینه فرهنگی، فکری و ایدئولوژیکی شیطانی، جنایتکارانه و استبدادی، مسیر خود را آغاز کردند و این در هدف قرار دادن این امت توسط آنها تجسم یافته است.

او گفت: صهیونیست‌ها حتی پس از توافق آتش‌بس در غزه به تجاوزات و کشتار خود ادامه می‌دهند و به توافقات پایبند نیستند. «ضامن» آمریکایی در جنایات اسرائیل در غزه شریک است، و دیگر ضامن‌ها درمانده و ناتوان از انجام هیچ کاری، نظاره‌گرند. امت اسلامی، درماندگی را برای خود برگزید، از این رو همواره در حالت درماندگی باقی می‌ماند.

وی تاکید کرد: مقدار بسیار کمی از کمک‌های توافق‌شده که به حق باید به مردم فلسطین برسد، به دست آنها می رسد. دشمن اسرائیلی به محاصره و بستن گذرگاه رفح ادامه داده و مانع از خروج بیماران و مجروحان می شود. دشمن اسرائیلی به تخریب و ویرانگری ادامه می دهد و مانع دسترسی ساکنان غزه به چادر و سرپناه می شود. دشمن اسرائیلی به شکنجه اسیران فلسطینی ادامه می دهد و بدترین انواع شکنجه را روا می دارد. دشمن اخیراً قانونی علیه اسیران صادر کرده اند. صهیونیستها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های خود به تحقیر، تهدید و ارعاب اسرای فلسطین افتخار می‌کنند.

رهبر انصارالله یمن به رفتار شنیع و غیرانسانی صهیونیستها با اسیران فلسطینی اشاره کرد و گفت: شمار اسیران فلسطینی شهید بیش از هشتاد نفر رسیده است.

وی همچنین به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه قدس و از بین بردن هویت اسلامی آن اشاره کرد و افزود: دشمن اسرائیلی بدترین اقدامات را مرتکب می‌شود، با این حال مقبول است و سازشکاران به سمت عادی سازی با آنها حرکت می کنند.

رهبر انصارالله یمن در ادامه به جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشاره کرد و گفت: اقدامات صهیونیستها علیه فلسطینی ها هنگام برداشت زیتون حملات رذل و زبونانه ای است.

وی با اشاره به حملات روزانه رژیم صهیونیستی به لبنان گفت: به گواه نیروهای یونیفل ۹۴۰۰ مورد نقض آتش بس لبنان از سوی دشمن اسرائیلی انجام شده است. بسیاری از مسلمانان با خواسته های اسرائیلی برای خلع سلاح حزب الله حرکت می کنند و دغدغه ای غیر از تخریب وجهه حزب الله ندارد در حالی که حزب الله حامی لبنان است.

رهبر انصارالله یمن به حمایت های گسترده آمریکا از دشمن اسرائیلی اشاره کرد و آمریکا را شریک کامل اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین دانست.

وی گفت: آمریکا، آلمان، ایتالیا و بریتانیا از جمله برجسته‌ترین تأمین‌کنندگان سلاح برای دشمن بودند، به همراه ۲۶ کشور دیگر که در ارسال محموله‌های سلاح در طول تجاوز علیه غزه مشارکت داشتند. کشورهای عربی به تجارت خود در هنگام جنگ غزه ادامه دادند. بیانیه بالفور یادآور ماهیت نقش بریتانیا و آمریکا و غرب در اشغال فلسطین به دست صهیونیستهاست.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: اعلامیه بالفور ما را به یاد سهل‌انگاری، کاستی‌ها، فقدان بینش و انفعال وحشتناک اعراب و مسلمانان می‌اندازد. نکته واقعاً تأسف‌بار این است که این بی‌تفاوتی ادامه دارد و اکراه در اتخاذ هرگونه موضع جدی، حتی در طول دو سال تجاوز علیه نوار غزه، همچنان پابرجاست.

وی در ادامه به حمایت گسترده مردمی در آمریکا و اروپا و دیگر کشورهای جهان در همبستگی با ملت فلسطین و بیداری مردمی در سراسر جهان و انفعال جهان عرب اشاره کرد و گفت: اینکه همه جای دنیا تحرکی انجام دهند و جهان عرب و اسلام واکنش مناسبی نشان ندهد بسیار خطرناک است.

رهبر انصارالله یمن به تلاشهای گسترده برای گرفتن پویایی از جهان عرب و اسلام اشاره و اعلام کرد: از زمان آتش بس در غزه حامیان آمریکا و اسرائیل در راستای تخریب شدید آنانی که حامی غزه بودند، حرکت کرده اند. منافقین وفادار به آمریکا و اسرائیل، همان منطق و توصیف اسرائیلی و آمریکایی را در مورد کسانی که در کنار مردم فلسطین ایستاده‌اند، اتخاذ می‌کنند و آنها را ایرانی، ابزار ایران و تحریف‌های دیگری از این دست می‌نامند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مسلمان، به دلیل اینکه تسلیم آمریکا نشده و در کنار مردم فلسطین ایستاده، در معرض هجمه و تخریب وجهه قرار گرفته است. منافقین به دنبال بی اعتبار کردن آزادگان امت اسلامی هستند.

وی به تحولات سودان و جنایات هولناکی که در آن رخ می دهد، اشاره و اعلام کرد: حامیان جنایت در سودان همان دشمنان ملت فلسطین هستند.

رهبر انصارالله یمن گفت: هر کسی که در کنار دشمن اسرائیلی بایستد، بازنده و بدفرجام است. جنایتکاران و منافقان در کنار اسرائیل هستند. آنها علیه دشمنان اسرائیل اقدام می کنند و در نهایت هم این افراد بازنده هستند.

وی تصریح کرد: ما اهمیت ادامه ایجاد آمادگی برای دور بعدی رویارویی با دشمن و حامیان آن را درک می‌کنیم.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: خداوند متعال به ملت عزیز ما توفیق داد تا در موضعی والا، در کنار ملت مظلوم فلسطین، در برابر دشمن اسرائیلی بایستند و با نسل‌کشی مقابله کنند. مردم ما با استفاده از تمام توانایی‌های نظامی خود و از طریق فعالیت‌های مردمی گسترده، موضعی ستودنی و قابل تمجید اتخاذ کردند. ما به لطف خداوند متعال، از هر مرحله‌ای که پشت سر گذاشته‌ایم، قوی‌تر از قبل از آن خارج شده ایم.

وی تاکید کرد: ما به طور حتم به سمت رویارویی با دشمن اسرائیلی پیش می‌رویم. تا زمانی که دشمن اسرائیلی اشغالگر فلسطین وجود دارد و طرح صهیونیستی را علیه کل امت اسلامی به پیش می برد، منطقه ما رنگ آرامش و ثبات به خود نخواهد دید و امنیت و صلحی در کار نخواهد بود. فعالیت هایمان را باید ادامه دهیم.

رهبر انصارالله یمن در پایان بر ضرورت اهتمام به خانواده های شهدا و احساس مسئولیت پذیری در قبال آنها تاکید کرد.