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۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۲۱

پاسخ انصارالله به نتانیاهو: آماده‌ایم در عمل پاسخی سخت بدهیم

پاسخ انصارالله به نتانیاهو: آماده‌ایم در عمل پاسخی سخت بدهیم

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت که این جنبش آماده است در عمل پاسخی سخت به اسرائیل بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد الفرح»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله گفت که این جنبش کاملاً آماده است تا در عمل پاسخی سخت به رژیم صهیونیستی بدهد و هرگونه اقدام خصمانه را به هزینه‌ای سیاسی، اقتصادی و راهبردی برای این رژیم تبدیل کند.

وی افزود: تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه یمن چیزی جز پوششی برای توجیه سیاست‌های خصمانه نیست.

الفرح گفت: «ما به وضوح تأکید می‌کنیم که هر کسی که روی ایجاد رعب و وحشت در دل ما شرط ببندد، در همه جبهه‌ها مقابله به مثل ما را خواهد دید.

این عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله اظهار داشت: «ما از اهداف صهیونیست‌ها آگاه هستیم. آنها به دنبال تحمیل یک قدرت واحد در منطقه و مطیع کردن همه کسانی هستند که به اقدامات تجاوزکارانه آنها معترضند.

پیش از این «محمد البخیتی»، عضو دفتر سیاسی «انصارالله» یمن گفت: ما به هرگونه تجاوز اسرائیل فوراً و قویاً پاسخ خواهیم داد.

وی افزود: ما حتی درگیری مستقیم با رژیم اسرائیل را ترجیح می‌دهیم، زیرا کم‌هزینه‌تر از جنگ‌های داخلی است و وحدت امت را تقویت می‌کند.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اخیراً جنبش انصارالله یمن را تهدید به از بین بردن کرده بود.

وی تصریح کرد: ما هر کاری برای از بین بردن انصارالله یمن که هر از گاهی به ما موشک شلیک می‌کنند، انجام خواهیم داد.

نتانیاهو گفت: حوثی ها توان تولید موشک بالستیک و دیگر تسلیحات را دارند و بر نابودی اسرائیل اصرار دارند.

کد مطلب 6642920

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