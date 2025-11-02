به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد الفرح»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله گفت که این جنبش کاملاً آماده است تا در عمل پاسخی سخت به رژیم صهیونیستی بدهد و هرگونه اقدام خصمانه را به هزینهای سیاسی، اقتصادی و راهبردی برای این رژیم تبدیل کند.
وی افزود: تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه یمن چیزی جز پوششی برای توجیه سیاستهای خصمانه نیست.
الفرح گفت: «ما به وضوح تأکید میکنیم که هر کسی که روی ایجاد رعب و وحشت در دل ما شرط ببندد، در همه جبههها مقابله به مثل ما را خواهد دید.
این عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله اظهار داشت: «ما از اهداف صهیونیستها آگاه هستیم. آنها به دنبال تحمیل یک قدرت واحد در منطقه و مطیع کردن همه کسانی هستند که به اقدامات تجاوزکارانه آنها معترضند.
پیش از این «محمد البخیتی»، عضو دفتر سیاسی «انصارالله» یمن گفت: ما به هرگونه تجاوز اسرائیل فوراً و قویاً پاسخ خواهیم داد.
وی افزود: ما حتی درگیری مستقیم با رژیم اسرائیل را ترجیح میدهیم، زیرا کمهزینهتر از جنگهای داخلی است و وحدت امت را تقویت میکند.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی اخیراً جنبش انصارالله یمن را تهدید به از بین بردن کرده بود.
وی تصریح کرد: ما هر کاری برای از بین بردن انصارالله یمن که هر از گاهی به ما موشک شلیک میکنند، انجام خواهیم داد.
نتانیاهو گفت: حوثی ها توان تولید موشک بالستیک و دیگر تسلیحات را دارند و بر نابودی اسرائیل اصرار دارند.
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