نرخ بیکاری در استان همدان تک رقمی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اقلامی ظهر شنبه در مراسم معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه اقدامات انجام شده در حوزه اداره کل براساس فعالیتهای شخصی نبوده و طبق یک هماهنگی کلی انجام شده است، گفت: نرخ بیکاری استان همدان تک رقمی است.

وی با تاکید بر اینکه همدان از نظر نرخ بیکاری در بین استانهای چهارم تا ششم قرار دارد و در حال حاضر ۹ استان کشور در زمینه نرخ بیکاری تک رقمی هستند، گفت: انسجام بین ادارات دولتی و هماهنگی موجود در بین دستگاه‌ها در استان همدان سبب بهبود وضعیت در حوزه اشتغال شده است.

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با تاکید بر اینکه مسائل ایمنی و بهداشت کار استان همدان در حوادث کار سیر نزولی داشته که نتیجه تلاش همکاران و کارکنان است، گفت: واحدهای تولیدی استان همدان شرایط سختی دارند اما با این وضعیت ضمن حفظ اشتغال افزایش نیروی انسانی را در دستور کار قرار داده اند.

اقلامی با بیان اینکه سعی بر این بود که نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و کار آفرینی کاهش نیابد، عنوان کرد: در زمینه سرمایه گذاری اقدامات خوبی انجام و واحدهایی راه اندازی شدند.

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به اینکه در همدان اتحادیه‌های زیرنظر اتاق تعاون تلاش و فعالیت چشمگیری داشتند، بیان کرد: در سالهای گذشته صادرات از طریق اتاق تعاون موضوعیتی نداشت اما از دو سال گذشته با ارتباط اتاق تعاون با چندین کشور از جمله اقلیم کردستان عراق صادرات به این کشور شروع شده است.

وی با بیان اینکه ۹۶ درصد از مساکن مهر استان همدان در قالب تعاونی تحویل متقاضیان شده است، اظهار داشت: ۱.۷ درصد از مساکن مهر باقی مانده نیز آماده تحویل است که در مجموع تعداد واحدهای تحویل شده استان همدان به ۹۷.۷ درصد می‌رسد.

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه همکاری خوبی بین تشکلهای کارگری ایجاد و فضای تعاملی بین بخش کارگری و کارفرمایی تقویت شد، گفت: کارفرمایان و سرمایه گذاران نیز همیاری خوبی داشتند و با وجود مضیقه های کارگری، کارگران نیز تلاش و همکاری مطلوبی با کارفرمایان داشتند.

اقلامی با اعلام اینکه در استان همدان با وجود تمام کمبودهای کارگری، حقوق کم و معوقه حقوق کارگران با متانت و تلاش همراهی لازم را با کارفرمایان داشتند، اظهار داشت: باید راهگشای مشکلات واحدهای تولیدی بود.

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان به افزایش چندبرابری مجموعه های ورزشی در استان همدان اشاره و عنوان کرد: در طول چند سال اخیر تعداد قابل توجهی مجموعه ورزشی در استان ساخته شد.

وی ادامه داد: دو مجموعه ورزشی در استان با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که از معاونت مجلس و امور استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته شده اعتبار لازم را برای راه اندازی این دو مجموعه در هفته دولت اختصاص دهد.