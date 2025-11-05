به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده زندانیان که با عنوان نشست خادمان مهدوی و به همت انجمن حمایت زندانیان استان قم برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش مجموعههای حمایتی، بر اهمیت نقش این برنامهها در کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
استاندار قم با اشاره به تأثیرگذاری این نشستها اظهار داشت: اولین اثر این دیدارها آن است که مسئولان با مشکلات و دغدغههای خانواده زندانیان از نزدیک آشنا میشوند. وقتی علل ورود افراد به زندان و شرایط سخت خانوادههایشان را درک کنیم، میتوانیم در حوزه پیشگیری گامهای مؤثرتری برداریم.
وی افزود: در استان قم تلاش کردهایم که نگاه پیشگیرانه را محور فعالیتها قرار دهیم و با همکاری دستگاههای مؤثر در این زمینه، اقدامات عملی در سطح محلات انجام دهیم تا از بروز آسیبهای جدید جلوگیری شود.
بهنامجو با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی خانوادههای زندانیان، تصریح کرد: بسیاری از این خانوادهها به دلیل نبود سرپرست با مشکلات جدی در زمینه اشتغال، مسکن و معیشت روبهرو هستند. در این مسیر، دستگاههایی مانند کمیته امداد، اداره کار و خیرین میتوانند نقش مؤثری در تأمین نیازهای آنان ایفا کنند.
وی همچنین از برنامهریزی برای استمرار این دیدارها خبر داد و گفت: این برنامهها تا پایان سال بهصورت منظم ادامه خواهد داشت و هدف ما این است که ارتباط مؤثر و مستمر میان مسئولان و خانوادههای زندانیان برقرار شود. باید تلاش کنیم در کنار آنان باشیم و بخشی از رنج و مشکلاتشان را کاهش دهیم.
استاندار قم در پایان از همکاری انجمن حمایت زندانیان، کمیته امداد و اداره کار در اجرای این طرح قدردانی کرد و تأکید نمود: اگرچه ممکن است نتوانیم همه مشکلات را حل کنیم، اما همین حمایتها میتواند بخش مهمی از دردها و دغدغههای این خانوادهها را التیام بخشد.
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