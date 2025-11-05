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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۹

گلرسان: دو کیلومتر از محور یزد - طبس بهسازی شد

گلرسان: دو کیلومتر از محور یزد - طبس بهسازی شد

یزد- رئیس اداره نگهداری راه‌های استان یزد گفت: عملیات اجرایی روکش آسفالت محور یزد - طبس به طول ۲ کیلومتر و با استفاده از روش نوین «اسلاری سیل» آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن گلرسان با اشاره به اینکه دو کیلومتر از محور یزد - طبس بهسازی شد گفت: روکش آسفالت از نوع اسلاری سیل یک روش مؤثر و اقتصادی برای حفاظت از سطح آسفالت موجود و افزایش عمر مفید جاده است.

رئیس اداره نگهداری راه‌های استان یزد تصریح کرد: از مزایای استفاده از روکش اسلاری سیل می‌توان به جلوگیری از نفوذ آب به لایه‌های زیرین و ایجاد تخریب، کاهش لغزندگی و افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه، به‌ویژه در شرایط آب‌وهوایی نامناسب، پوشاندن ترک‌ها و عیوب جزئی سطح آسفالت، سرعت بالای اجرا و کاهش اختلال در تردد، اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محور یزد - طبس یکی از مهم‌ترین شریان‌های مواصلاتی استان یزد محسوب می‌شود که بخش قابل توجهی از ترافیک عبوری به سمت استان‌های شمالی و شرقی کشور را پوشش می‌دهد، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت رویه راه را خواهد داشت.

کد مطلب 6646497

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