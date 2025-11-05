نامه سرگشاده دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار به مهدی کروبی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار در نامهای سرگشاده خطاب به مهدی کروبی با عنوان «مستند ببین و بیدار شو»، نسبت به اظهارات اخیر وی واکنش نشان داد.
در این نامه آمده است:
پافشاری جدید شما بر «شورش اشرافیت بر جمهوریت» در سال ۱۳۸۸ نشان داد که همچنان بر خیانت خود به آرمان امام خمینی (ره) و جمهوریت نظام مصرید. اگرچه شما تنها سیاستمدار عاقبتبهشر در تاریخ اسلام نیستید و امثال شما کم نبودهاند، اما سکوت در برابر توهمات اخیر شما را جایز نمیدانیم.
دبیرخانه جشنواره عمار در ادامه با دعوت از مهدی کروبی به تماشای مستندات تاریخی مرتبط با فتنه ۸۸ تأکید کرده است:
از شما میخواهیم با انبوه مستنداتی که عیار تهمت و دروغهایتان به جمهوری اسلامی در سال ۸۸ را آشکار میکند، مواجه شوید تا بیش از این مطابق معارف قرآنی در جریان مکذبین قرار نگیرید؛ آنان که با انکار جبهه حق و متهم کردن حقمحوران، سودای باطل حاکمیت استکبار دارند.
در این نامه، دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار اعلام کرده است که ۱۰ فیلم مستند برگزیده از ادوار مختلف جشنواره برای کروبی ارسال شده تا پاسخ دروغپردازیهایش را از زبان مردم بشنود.
این نامه، ۱۰ فیلم مستند از آثار برگزیده ادوار مختلف جشنواره عمار برای کروبی ارسال شده است. اسامی این آثار به شرح زیر است:
«دختر لر»، «هلوکاست سبز»، «ایران سبز» به کارگردانی محمدرضا دهشیری
«یزدان تفنگ ندارد» به کارگردانی حسین شمقدری
«گزارش اقلیت» و «نگهبان آرا» به کارگردانی مهدی نقویان
«پایان فراموشی» به کارگردانی محمدمهدی خالقی
«تقلب واقعی» به کارگردانی مرحوم نادر طالبزاده
«تواتر» به کارگردانی داود مرادیان
«پایان مدارا» به کارگردانی محمدحسین خوشبیان
در پایان این نامه، خطاب به مهدی کروبی تأکید شده است که مطابق معارف قرآنی، قرار گرفتن در مسیر تکذیب حقایق و متهم کردن حقمحوران، جز قرار گرفتن در صف مکذبین نیست.
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