بابایی: مقابله با چالش‌ جمعیتی، وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی عصر چهارشنبه در نشست با اعضای جامعه روحانیت مبارز استان یزد ضمن تشریح مهمترین دغدغههای فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی، از برنامههای جدی دولت برای مقابله با این چالشها خبر داد و از هجمههای فرهنگی و تأثیرات فضای مجازی بر نسل جوان، ابراز نگرانی کرد.
وی گفت: دولت به صورت جدی به دو حوزه حمایت از کانونهای فرهنگی و تضعیف فعالیتهای ضد فرهنگی، ورود کرده است.
استاندار یزد با اشاره به آمار باروری و خطر کاهش شدید جمعیت ایران در دهههای آینده، این موضوع را نگران کننده خواند و مقابله با این چالش را وظیفه همگانی خواند.
بابایی در پایان، اجرای طرح «مدیریت محلهمحور» با محوریت امامان جماعت و معتمدین و همچنین حرکت به سمت «صنایع پاک» در چارچوب برنامه «یزد پایدار» را از دیگر راهکارهای دولت برای کنترل ناهنجاریهای اجتماعی و حفظ هویت فرهنگی و مذهبی استان برشمرد.
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