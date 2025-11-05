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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۶

بابایی: مقابله با چالش‌ جمعیتی، وظیفه همگانی است

بابایی: مقابله با چالش‌ جمعیتی، وظیفه همگانی است

یزد- استاندار یزد با بیان اینکه مقابله با چالش‌های جمعیتی، وظیفه همگانی است بر اجرای طرح «مدیریت محله‌محور» با محوریت امامان جماعت و معتمدین تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی عصر چهارشنبه در نشست با اعضای جامعه روحانیت مبارز استان یزد ضمن تشریح مهم‌ترین دغدغه‌های فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی، از برنامه‌های جدی دولت برای مقابله با این چالش‌ها خبر داد و از هجمه‌های فرهنگی و تأثیرات فضای مجازی بر نسل جوان، ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: دولت به صورت جدی به دو حوزه حمایت از کانون‌های فرهنگی و تضعیف فعالیت‌های ضد فرهنگی، ورود کرده است.

استاندار یزد با اشاره به آمار باروری و خطر کاهش شدید جمعیت ایران در دهه‌های آینده، این موضوع را نگران کننده خواند و مقابله با این چالش را وظیفه همگانی خواند.

بابایی در پایان، اجرای طرح «مدیریت محله‌محور» با محوریت امامان جماعت و معتمدین و همچنین حرکت به سمت «صنایع پاک» در چارچوب برنامه «یزد پایدار» را از دیگر راهکارهای دولت برای کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی و حفظ هویت فرهنگی و مذهبی استان برشمرد.

کد مطلب 6646603

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