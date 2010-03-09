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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۸

همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار در دانشگاه مازندران برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار امروز در دانشگاه مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، در این همایش محققان دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی به ارائه دستاوردهای علمی و اجرائی در خصوص راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار از طریق تحول در نظام اداری پرداختند.

حسن علی آقاجانی، دبیر علمی همایش در سخنانی با اشاره به برپایی همایشهای ملی و بین المللی بسیار در کشور گفت: تفاوت دومین همایش تحول اداری و توسعه پایدار با سایر همایشهای مشابه کشور‌‌ در این است که مقاله ها به صورت دعوت از محققان نوشته و به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

وی هدف از استفاده از این روند را ارائه مقاله های کاربردی با دید حل مسئله و پیشرفت استان عنوان و تصریح کرد : اراده  برگزار کنندگان همایش بر این اصل مبتنی است تا در این فرصت ، سئوالاتی چون مفهوم عملیاتی توسعه پایدار، درجه توسعه یافتگی استان مازندران در مقایسه با دیگر استانهای کشور و نقش تحول اداری در توسعه پایدار مورد بحث و تبادل نظر محققان شرکت کننده قرار گیرد.

وی همچنین گفت : 167 مقاله در 17 محور تعیین شده ، به دبیر خانه همایش ارسال شده که از میان مقالات پذیرفته شده 8 مقاله به صورت سخنرانی،16 مقاله به صورت پوستر و 133مقاله به صورت مجموعه مقالات منتشر خواهد شد.

مقاله هایی با موضوعات: مهندسی مجدد برنامه های تحول اداری به عنوان زیر ساخت توسعه استان مازندران،بررسی درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مازندران و استانهای کشور،نقش گردشگری در محیط زیست و توسعه پایدار استان مازندران،تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر افزایش درآمدهای مالیاتی استان،یک نوع شناسی از پارادایم های مدیریت توسعه، گی و راهکارهای تبدیل فرهنگ سازمانی ضعیف در این همایش قرائت شد.

دومین همایش ملی سالانه تحول اداری و توسعه پایدارمازندران به میزبانی دانشگاه مازندران و با مشارکت و همکاری استانداری مازندران، رکت برق منطقه ای مازندران،موسسه آموزش علمی و کاربردی صنعت آب و برق مازندرن، نجمن مدیریت ایران شعبه مازندران،دانشگاه پیام نور ،دانشگاه  آزاد اسلامی منطقه سه گیلان و مازندران،شرکت بین المللی کارآفرینی نور عشق طه،جهاد دانشگاهی استان مازندران وکانون علمی بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران در آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران برگزار شد.

کد مطلب 1048820

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