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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۱۹

استاندار کرمان: جشنواره موسیقی نواحی به کرمان باز می گردد

استاندار کرمان: جشنواره موسیقی نواحی به کرمان باز می گردد

کرمان - استاندار کرمان گفت: جشنواره موسیقی نواحی بر اساس تفاهم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال آینده به کرمان باز می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم‌نامه برگزاری افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر در کرمان که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس توافقات انجام‌شده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنواره موسیقی نواحی از سال آینده دوباره در کرمان برگزار خواهد شد و شاهد برگزاری این رویداد مهم هنری در دیار کریمان خواهیم بود.

وی با اشاره به تفاهم صورت‌گرفته برای بازگشت جشنواره موسیقی نواحی به کرمان افزود: در گذشته ناهماهنگی‌هایی میان معاونت هنری وقت وزارت ارشاد و مجموعه استانداری کرمان وجود داشت که موجب شد با وجود اعلام چندباره آمادگی استان برای میزبانی، این رویداد از کرمان گرفته شود.

طالبی، تصریح کرد: در این مدت اعتراض‌های کتبی و شفاهی خود را نسبت به این موضوع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده بودیم و همواره بر بازگشت جشنواره به کرمان اصرار داشتیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه با همکاری و همراهی وزارت ارشاد، این مطالبه محقق خواهد شد و از سال آینده بار دیگر میزبان جشنواره موسیقی نواحی خواهیم بود.

استاندار کرمان خاطر نشان کرد: با موافقت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ جشنواره موسیقی نواحی اردیبهشت ماه سال آینده در کرمان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6650520

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