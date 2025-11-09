استاندار کرمان: جشنواره موسیقی نواحی به کرمان باز می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم‌نامه برگزاری افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر در کرمان که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس توافقات انجام‌شده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنواره موسیقی نواحی از سال آینده دوباره در کرمان برگزار خواهد شد و شاهد برگزاری این رویداد مهم هنری در دیار کریمان خواهیم بود.

وی با اشاره به تفاهم صورت‌گرفته برای بازگشت جشنواره موسیقی نواحی به کرمان افزود: در گذشته ناهماهنگی‌هایی میان معاونت هنری وقت وزارت ارشاد و مجموعه استانداری کرمان وجود داشت که موجب شد با وجود اعلام چندباره آمادگی استان برای میزبانی، این رویداد از کرمان گرفته شود.

طالبی، تصریح کرد: در این مدت اعتراض‌های کتبی و شفاهی خود را نسبت به این موضوع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده بودیم و همواره بر بازگشت جشنواره به کرمان اصرار داشتیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه با همکاری و همراهی وزارت ارشاد، این مطالبه محقق خواهد شد و از سال آینده بار دیگر میزبان جشنواره موسیقی نواحی خواهیم بود.

استاندار کرمان خاطر نشان کرد: با موافقت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ جشنواره موسیقی نواحی اردیبهشت ماه سال آینده در کرمان برگزار خواهد شد.