به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پورذهبی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی کردستان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد اظهار کرد: کردستان نیازمند توجه و حمایت ویژه در حوزه‌های مختلف است تا بتواند در مسیر توسعه متوازن گام بردارد.

وی با بیان اینکه تقویت فعالیت‌های علمی و حمایت از نخبگان از اولویت‌های اساسی استان است، افزود: باید توجه ویژه‌ای به دانشگاه‌ها، به‌ویژه مراکز فنی‌وحرفه‌ای و علمی‌کاربردی صورت گیرد، چراکه این مراکز نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص دارند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به کمبود کادر علمی در گروه‌های معارف و برخی رشته‌ها گفت: تأمین نیروی جایگزین و توجه به زیرساخت‌های دانشگاهی از جمله خوابگاه‌های دانشجویی، اماکن ورزشی، آزمایشگاه‌ها و خدمات درمانی از نیازهای جدی استان است.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی تأکید کرد و گفت: تقویت ورزشکاران ملی، ورزش بانوان و تیم فوتبال لیگ برتر استان که به دلیل مشکلات مالی در وضعیت نامناسبی قرار گرفته، باید در دستور کار قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به اهمیت نقش فرهنگیان و فضای آموزشی گفت: تقویت فضاهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی آموزش‌وپرورش و حمایت از معلمان و دانش‌آموزان ضروری است.

وی همچنین خواستار حمایت از هنرمندان پیشکسوت، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران استان شد و افزود: توسعه اماکن فرهنگی از جمله کتابخانه‌ها، مساجد و مصلاها باید با تخصیص اعتبارات لازم پیگیری شود، چراکه هنوز بسیاری از این پروژه‌ها با کمبود بودجه مواجه هستند.