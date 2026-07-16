حمله هوایی به تأسیسات فرودگاه سمنان؛ خسارت مادی بدون تلفات جانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قدرتی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأیید وقوع یک حادثه امنیتی در محدوده فرودگاه شهدای سمنان، از هدف قرار گرفتن یک سوله جانبی این فرودگاه در پی حملات هوایی بامداد امروز خبر داد و با اشاره به ریزش بخشی از شیشههای ساختمان اصلی ترمینال فرودگاه، تأکید کرد: این حادثه خوشبختانه هیچگونه آسیب جانی یا مصدومیت برای کارکنان و مسافران در پی نداشته است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری سمنان زمان وقوع حمله را در ساعات اولیه بامداد و همزمان با خلوت بودن ترمینال دانست و گفت: تیم‌های ارزیاب بلافاصله پس از حادثه در محل حاضر شده‌اند.

وی افزود: عملیات ایمن‌سازی، پاکسازی و برآورد دقیق خسارت وارده به سازه‌های آسیب‌دیده از سوی تیم‌های فنی و مهندسی در حال انجام است.

قدرتی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، از تردد غیرضروری در اطراف فرودگاه خودداری کرده و اخبار را صرفاً از طریق کانال‌های رسمی ستاد بحران دنبال کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گزارش تکمیلی در خصوص ابعاد این حمله و علت وقوع آن، متعاقباً از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد و هماهنگی‌های لازم برای ادامه فعالیت فرودگاه در دستور کار قرار دارد.