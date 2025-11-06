جهاد اسلامی فلسطین حملات اسرائیل به لبنان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای حملات مداوم و رو به افزایش رژیم اشغالگر صهیونیستی به خاک لبنان را نقض آشکار حاکمیت این کشور دانست.

جنبش جهاد اسلامی در این بیانیه تاکید کرد که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان نقض آشکار قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه‌های آتش‌بس و ادامه سیاست برنامه ریزی شده اشغالگران برای سرکوب لبنان و مردم آن است.

رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته دور جدیدی از حملات خود به لبنان را آغاز کرده است.

عصر امروز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی حملات وحشیانه‌ای را علیه مناطق عیتا الجبل و طیر دبا واقع در جنوب لبنان آغاز کردند. این حملات در مناطق مسکونی لبنان صورت گرفته است.

جوزف عون، رئیس جمهور لبنان تاکید کرد که تجاوز امروز رژیم صهیونیستی علیه جنوب این کشور یک جنایت تمام عیار بر اساس قوانین بین المللی و یک جنایت سیاسی شنیع به شمار می‌رود.