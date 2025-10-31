نوری: برگزاری مراسم ترحیم تجملاتی با تعالیم اسلام سازگار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به تأکیدات پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) بر ضرورت یاری مؤمنان در سختی‌ها اظهار کرد: اسلام سفارش کرده است که در زمان گرفتاری و غم دیگران، یار و غمخوار هم باشیم.

وی افزود: بر اساس حدیثی از پیامبر اسلام (ص)، نزدیک‌ترین حالت بنده به خداوند، زمانی است که در دل برادر دینی‌اش شادی و امید ایجاد کند و او را از غم و اندوه نجات دهد.

نوری ادامه داد: امام صادق (ع) نیز فرموده‌اند اعمال انسان در قیامت تجسم می‌یابد و کسی که در دنیا دل مؤمنی را شاد کرده باشد، آن شادی در آخرت به صورت فردی مجسم می‌شود که در لحظات سخت برزخ و قیامت به او آرامش و بشارت می‌دهد.

امام جمعه بجنورد با اشاره به روایتی از امام کاظم (ع) گفت: کسی که گرفتاری برادر دینی خود را برطرف کند و او را شاد سازد، نه‌تنها موجب رضایت خداوند می‌شود بلکه پیامبر (ص) و امام علی (ع) نیز از عمل او خوشحال خواهند شد.

وی در ادامه تأکید کرد: یکی از راه‌های خوشحال کردن مؤمنان، رفع نیاز مالی، کم کردن غم آنان و کمک به رفع گرفتاری‌هاست، حتی اگر با یک بسته معیشتی یا پرداخت بدهی کوچک باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از برخی بدعت‌ها در مراسم ترحیم گفت: اسلام سفارش به همدردی و کمک در روزهای سخت کرده است، نه به برگزاری مجالس پرهزینه و تجملاتی که خانواده‌های داغدار را بیشتر در فشار قرار می‌دهد.

نوری در پایان با اشاره به لزوم رعایت انصاف و مهربانی در بازار اظهار کرد: اگر می‌خواهیم خداوند در زندگی ما گشایش ایجاد کند، باید به یکدیگر رحم کنیم؛ همان‌طور که امام صادق (ع) از سودجویی در شرایط سخت نهی کردند.