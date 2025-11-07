مطهری اصل: وحدت ملی نیازمند تلاش عمومی است نه شعار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با تأکید بر ضرورت پاسداشت انسجام کشور، اظهار کرد: انسجام ملی موضوعی نیست که خودبه‌خود باقی بماند، بلکه نیازمند توجه، مراقبت و تلاش مداوم مردم و مسئولان است.

وی با انتقاد از هرگونه رفتار و گفتاری که می‌تواند زمینه اختلاف را ایجاد کند، تصریح کرد: مسئولان قوای سه‌گانه باید نسبت به آثار سخنان و عملکرد خود آگاه باشند و مراقب باشند تا حین طرح نقدها و اختلاف‌نظرها، وحدت جامعه خدشه‌دار نشود.

وی بر لزوم پرهیز از برخوردهای مخرب تأکید کرد و گفت: ما برای پاسداری از این نظام هزینه‌های سنگینی داده‌ایم و شایسته نیست با رفتارهای ناهماهنگ، وحدت به خطر بیفتد.

در ادامه، خطیب جمعه تبریز به موضوع نشاط اجتماعی در جامعه پرداخت و با بیان این‌که شادی حق مردم است، و افزود: ایجاد نشاط باید در چارچوب فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد. متأسفانه برخی مراسم وارداتی با جلوه‌های ناهنجار و بی‌ریشه، در شأن جامعه اسلامی ما نیست. ما آئین‌ها و جشن‌های ملی و مذهبی ارزشمندی داریم که می‌توانند نیاز جامعه به شادابی را تأمین کنند.

مطهری اصل همچنین به موضوع تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس اشاره کرد و گفت: ایران دارای سبک‌ها و ورزش‌های اصیل و ریشه‌دار است؛ بنابراین شایسته نیست برنامه‌های تربیتی دانش‌آموزان بر اساس الگوهای بیگانه اجرا شود.

وی تاکید کرد: اجرای حرکات صبحگاهی با موسیقی‌های ناهنجار می‌تواند آرامش و تمرکز دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار دهد.

مطهری‌اصل در بخش دیگری از خطبه‌ها، با تبریک هفته هوا و فضا و گرامیداشت سالروز شهادت شهید تهرانی‌مقدم، اظهار کرد: شهید تهرانی‌مقدم نماد اراده و پیشرفت ملت ایران است و امروز نیز نیروهای هوافضای سپاه همان مسیر عزت و اقتدار را با قدرت دنبال می‌کنند. به گفته وی، حتی در چالش‌های امنیتی منطقه‌ای و جنگ‌های اخیر نیز ایران از مواضع دفاعی خود عقب ننشسته است.

وی خطاب به دشمنان ایران، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد: توان دفاعی و موشکی کشور هر روز تقویت می‌شود؛ و اگر این امر موجب خشم دشمنان است، آنان باید با این عصبانیت کنار بیایند.