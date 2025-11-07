به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین متقی‌نیا در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه و به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، با اشاره به اهمیت صلح و سازش در آموزه‌های اسلامی گفت: اصلاح ذات‌البین از فرایض مهمی است که در قرآن کریم و دین مبین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با قدردانی از خیرین و معتمدین شهرستان در ترویج فرهنگ گذشت و ایجاد سازش افزود: در طول یک‌سال گذشته، با تلاش این گروه‌ها و جلب رضایت اولیای دم، چهار محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافته و به زندگی بازگشته‌اند.

دادستان بستان‌آباد در ادامه با ابراز تأسف از کمرنگ شدن فرهنگ گذشت و نقش ریش‌سفیدی در جامعه اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر روحیه میانجی‌گری و سازش کاهش یافته و همین امر موجب افزایش اختلافات و ازدحام پرونده‌ها در دستگاه قضائی شده است.

وی تأکید کرد: در کنار تلاش برای جلب رضایت شاکیان در جرایم غیرعمد و قابل گذشت، احقاق حق مردم و اجرای عدالت نیز در دستور کار دستگاه قضائی است و در همین راستا، طی ماه‌های گذشته احکام قصاص و اعدام تعدادی از محکومان جرایم سنگین و مخلان امنیت و آرامش جامعه اجرا شده است.

حجت‌الاسلام متقی‌نیا در پایان با تقدیر از عملکرد شوراهای حل اختلاف شهرستان، از مردم، معتمدین و ریش‌سفیدان خواست تا در احیای سنت پسندیده ریش‌سفیدی، میانجی‌گری و ایجاد سازش در خانواده‌ها و جامعه نقش فعال‌تری ایفا کنند.