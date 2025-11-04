حضرت زهرا(س) نشانه هدایت امت و مظهر کمال انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن عاملی بعد از ظهر سخه شنبه در مراسم گرامیداشت روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) که در دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد، اظهار کرد: خداوند متعال با بعثت پیامبران، نزول کتاب‌های آسمانی و تعیین معیارهای سنجش حق و باطل، مسیر هدایت را برای بشر روشن ساخت و نشانه‌هایی را در راه انسان‌ها قرار داد تا دچار گمراهی نشوند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) یکی از این نشانه‌های بزرگ الهی است که مأموریت اصلی ایشان هدایت امت و تبیین حق از باطل بود؛ مأموریتی که والاترین وصف آن بانوی بزرگ اسلام به شمار می‌رود.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به روایات معتبر گفت: جبرئیل امین بر غیر انبیا نیز نازل شده و در مورد حضرت زهرا (س) برای تسلی خاطر ایشان پس از حوادث جانسوز، از جمله آگاهی از شهادت امام حسین (ع)، فرود آمده است.

وی بیان کرد: پس از تولد امام حسین (ع)، خداوند هشت هدیه برای تسکین حضرت زهرا (س) فرستاد که یکی از آنها جمع شدن تمام حقایق نوری کتاب‌های آسمانی در قلب سیدالشهدا (ع) بود. امام حسین (ع) حقیقت قرآن را در صحنه عمل تفسیر کردند و نشان دادند که اطاعت از حاکم ستمگر، حتی به قیمت جان، جایز نیست.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تصریح کرد: یکی از موارد تسلی حضرت زهرا (س) نزول جبرئیل بود که علم گذشته و آینده را به ایشان القا می‌کرد و این امر، بیانگر مقام علمی و معنوی والای ایشان است.

حجت الاسلام عاملی با اشاره به دیدگاه علمای بزرگ شیعه در وصف حضرت زهرا (س) افزود: امام خمینی (ره) بالاترین شأن آن حضرت را نزول فرشته وحی بر ایشان دانسته‌اند و آیت‌الله جوادی آملی نیز «کفو بودن حضرت زهرا (س) با امیرالمؤمنین (ع)» را بالاترین وصف ایشان معرفی می‌کنند.

وی تأکید کرد: خطبه‌های حضرت زهرا (س) از عمق معنوی، فصاحت و بلاغت بی‌نظیری برخوردار است و مقایسه آنها با نهج‌البلاغه نشان می‌دهد که هر دو از یک منبع الهی سرچشمه گرفته‌اند.

وی در ادامه گفت: خدای متعال ولایت خاص حضرت زهرا (س) را بر عهده گرفت و حتی ازدواج ایشان با امیرالمؤمنین (ع) به فرمان الهی انجام شد. جبرئیل نازل شد و به پیامبر (ص) فرمود: یا رسول‌الله! عقد علی و فاطمه را در آسمان خواندم، تو نیز در زمین جاری کن و این واقعه عظیم نشان می‌دهد که زن می‌تواند تا عالی‌ترین مراتب کمال انسانی صعود کند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تأکید کرد: شخصیت واقعی زن نه با ظاهر و جلوه‌گری، بلکه با علم، معرفت و کمالات روحی و معنوی سنجیده می‌شود و حضرت زهرا (س) الگوی کامل زن مؤمنه و شخصیت‌سازی مبتنی بر معرفت است و خدای متعال خود مسئولیت تزویج حضرت زهرا (س) را بر عهده گرفت و این مقام، بالاترین نشانه شرافت برای ایشان محسوب می‌شود.

حجت الاسلام عاملی در ادامه با استناد به روایت شریف «إنَّ اللّه َ یَغضَبُ لِغَضَبِ فاطِمَةَ و یَرضی لِرِضاها» تصریح کرد: جایگاه حضرت زهرا (س) فراتر از مقام عصمت است، چرا که رضای خداوند در رضای ایشان جلوه‌گر می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) در راه دفاع از ولایت و اثبات حقانیت اهل بیت (ع) رنج‌ها و سختی‌های فراوانی را تحمل کردند؛ از محرومیت‌های ظاهری تا دفن شبانه و مظلومانه، اما لحظه‌ای از ادای تکلیف الهی خود دست برنداشتند.