سند راهبردی اعتکاف کشور تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا تکیه‌ای ظهر شنبه در همایش پیشگیری از اعتیاد در بیرجند اظهار کرد: اگر انسان زندگی خود را به خوبی مدیریت کند، به خوبی‌ها معتاد می‌شود و در غیر این صورت، به بدی‌ها گرایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به آثار مثبت حضور در اعتکاف، خاطرنشان کرد: بستر لازم برای حضور دانش‌آموزان در اعتکاف فراهم شده و نیمی از معتکفان کشور را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

حجت الاسلام تکیه‌ای با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر «کاری کنید که این حالت معنوی در جوانان باقی بماند»، تأکید کرد: پیش‌بینی حضور دو میلیون معتکف در سال جاری، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، با چالش مواجه خواهد شد.

وی از تدوین و سپس تأیید سند راهبردی اعتکاف کشور توسط مقام معظم رهبری خبر داد و افزود: در خراسان جنوبی، استعداد تقریبی برای حضور معتکفان از اهل سنت و تشیع وجود دارد.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور با اشاره به انتشار فراخوان هشتمین جشنواره بین‌المللی اعتکاف، ابراز امیدواری کرد که معتکفان خراسان جنوبی در این جشنواره حضور فعالی داشته باشند.

وی تأکید کرد: اعتکاف مردمی است و باید تلاش کنیم تا این سنت معنوی در کشور توسعه یابد.