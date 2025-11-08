میلتیچ: عملکرد دفاع تراکتور قابل قبول بود؛ جای خالی شجاع حس شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویهکو میلتیچ شامگاه شنبه در نشست خبری پس از دیدار تیمش برابر خیبر خرمآباد اظهار داشت: به خیبر بابت برد تبریک میگویم. ما نمیخواستیم مثل آنان بازی کنیم و به توپهای بلند روی بیاوریم. امروز نتوانستیم مثل همیشه توپ را در زمین بچرخانیم و وقتی در این جو هواداری و با وضعیت بد زمین، بخواهیم مثل حریف بازی کنیم، کار برای آنها سخت میشود.
وی ادامه داد: تراکتور بازیهای خوبی در لیگ داخلی و آسیا ارائه کرده است و امروز نتوانستیم آن عملکرد درخشان با مالکیت بالا و پاسهای کوتاه را نشان دهیم. برای قهرمانی باید بتوانیم در بازیهای سخت مقابل حریفان سختکوش پیروز شویم و صددرصد خود را در میدان بگذاریم. صد گذاشتن تنها به دویدن نیست، بلکه نیازمند تمرکز کامل است.
خستگی بازیکنان عامل شکست نبود
سرمربی تراکتور در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تأثیر خستگی بازیکنان بر نتیجه گفت: زمانی که بازی با باخت همراه باشد، میتوان در مورد خستگی صحبت کرد، اما من معتقدم تیمی که بازیهای زیادی دارد، استقامت بازیکنانش بالا میرود. ما دوندگی زیادی داشتیم و تنها مشکل ما نبود تمرکز در مقاطع مختلف بازی بود. نمیتوانم بگویم مشکل جسمی وجود داشت. بعد از باخت همیشه میتوانیم آن را به گردن خستگی بیندازیم، اما من این کار را نمیکنم.
عملکرد دفاع تراکتور قابل قبول بود
میلتیچ درباره عملکرد خط دفاعی تیمش بیان کرد: تیم خیبر سانترها و ارسالهای بلند زیادی داشت، اما خط دفاعی ما توپهای زیادی را دفع کرد. تنها در دقایق پایانی نیمه اول گل خوردیم و تمرکز کافی نداشتیم. پس از گل خودمان هم بیش از حد عقب نشستیم. وقتی تعداد ارسالها زیاد باشد، احتمال گل خوردن وجود دارد. عملکرد دفاعی ما جای انتقاد ندارد.
او در ادامه افزود: در خصوص گل دوم هم باید گفت که در ورزشگاه خانگی حریف و با وضعیت زمین بد و پرس شدید، یک اشتباه میتواند منجر به گل شود. امروز موقعیتهای زیادی داشتیم و میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم. در برخی بازیها با فرصت کمتر گلزنی موفق بودیم و در برخی دیگر علیرغم فرصت زیاد ناکام بودیم. عملکرد دفاع و حمله تیم ضعیف نبود.
جو ورزشگاه و حواشی نیمکتها
سرمربی تراکتور در خصوص جو ورزشگاه و درگیریهای نیمکتها گفت: هواداران ما همیشه حمایت خوبی دارند، ولی امروز جای خالی آنان حس شد. هواداران حریف هم به تیمشان انرژی میدادند. هر زمان که تیم ما بر بازی مسلط بود، بازیکنان حریف روی زمین میافتادند و پزشک وارد زمین میشد. اعتراض ما به نیمکت حریف منطقی بود، زیرا دفعات زیادی وقتکشی میکردند. با توجه به وضعیت زمین و هیجانات، تنش بین نیمکتها طبیعی است.
جای شجاع خلیلزاده در تیم حس شد
وی درباره تأثیر غیبت شجاع خلیلزاده در ترکیب تیم گفت: شجاع خلیلزاده را بهتر از من میشناسید. او بهعنوان کاپیتان فراتر از یک بازیکن معمولی برای تیم ارزش دارد و انرژی مثالزدنی به تیم تزریق میکند. جای او در بازی امروز خالی بود. در عین حال فرشاد فرجی که مدتها بازی نکرده بود، عملکرد عالی و بدون اشتباه داشت. دوندگی بالایی داشت و توپهای سر اول را زد. کیفیت شجاع ثابت شده است و جای او حس شد، اما عملکرد فرجی قابل توجه و خوب بود.
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