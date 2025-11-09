زمین هست، اما همتی در وزارت راه و شهرسازی نیست

محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای تکالیف قانونی مربوط به واگذاری زمین و تأمین مسکن، تاکید کرد: «دولت نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون شانه خالی کند. ما کمبود زمین نداریم، زمین وجود دارد اما باید الحاقات قانونی آن انجام شود و در اختیار مردم قرار گیرد. دولت فقط باید همت و اراده لازم وجود داشته باشد تا کاربری زمین‌ها مشخص شود و مشکلات مردم حل گردد. دولت باید به‌صورت ویژه پیگیر این موضوع باشد و هیچ بهانه‌ای از سوی آن برای ما قابل قبول نخواهد بود.»

تاکید مجلس بر اجرای قانون و جلوگیری از حذف ماده ۵۰

محمد معتمدی‌زاده، درباره پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: «بحث الحاق زمین به شهرها و حتی روستاها از موضوعات مهمی است که هم در طرح جوانی جمعیت و هم در بحث زمین و مسکن مورد توجه قرار دارد. ما در استان کرمان، به‌ویژه در سیرجان، نزدیک به سه هزار نفر متقاضی طرح جوانی جمعیت داریم که هنوز زمین به آنها تحویل نشده است.»

وی افزود: «بیشتر مشکلات موجود مربوط به تغییر کاربری و الحاق زمین‌هاست که باید با همکاری بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی برطرف شود. این موضوع به نفع مردم است و مجلس نسبت به آن حساسیت دارد. هفته آینده نیز کمیسیون اصل نود در سفر به استان کرمان، یکی از محورهای بررسی خود را همین مسئله الحاقات زمین‌ها قرار داده است، چون مطالبه جدی مردم در این زمینه وجود دارد.»

انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین

این نماینده در ادامه با اشاره به ادعای دولت مبنی بر نبود زمین برای ساخت مسکن گفت: «یکی از انتقادهای ما به وزارت راه و شهرسازی همین است. مجلس نسبت به این موضوع حساس است که چرا دولت سیاست‌های مصوب را در طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت و اقدام ملی مسکن پیگیری نمی‌کند. برخلاف گفته دولت، ما زمین کم نداریم. فقط باید همت و اراده لازم وجود داشته باشد تا کاربری زمین‌ها مشخص شود و مشکلات مردم حل گردد. حتی می‌توان در اطراف کلان‌شهرها با تغییر کاربری زمین‌ها، انگیزه و پشتوانه‌ای برای خانواده‌ها ایجاد کرد. بنابراین اینکه گفته می‌شود زمین نیست، صحیح نیست؛ زمین وجود دارد، اما نیازمند پیگیری و تصمیم جدی است.»

الحاق زمین برای تعادل عرضه و تقاضا

معتمدی‌زاده درباره تأثیر تورم زمین بر بازار مسکن افزود: «برای برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا باید زمین‌ها عرضه شود و در اختیار مردم قرار گیرد. هرچه تقاضا افزایش یابد و عرضه متوقف بماند، زمینه رانت و افزایش اجاره‌بها فراهم می‌شود. اگر بتوانیم زمین را به افرادی که خانه ندارند تحویل دهیم، بازار متعادل می‌شود. در شهرستان خودمان، اجاره کمتر از پانزده میلیون تومان وجود ندارد و بسیاری از خانواده‌های جوان با درآمد محدود توان تأمین مسکن ندارند. یکی از انتقادهای اصلی مجلس به وزارت راه و شهرسازی همین کم‌کاری در حوزه زمین است و از خانم صادق نیز در این زمینه مطالبه جدی داریم.»

ایستادگی مجلس در برابر حذف ماده ۵۰

وی تاکید کرد: «مجلس در برابر حذف ماده ۵۰ قطعاً ایستادگی می‌کند. هدف ما تأمین مسکن ارزان و تحویل زمین به مردم است. این ماده به‌معنای جلوگیری از احتکار زمین و فراهم‌کردن امکان دسترسی اقشار مختلف، به‌ویژه آسیب‌پذیران، به زمین و مسکن است. البته پاسخ به مسئله احتکار زمین بر عهده دولت است، اما این نباید بهانه‌ای برای تعلل در اجرای الحاقات و رفع مشکلات مردم شود.»

عدم ارائه برنامه جایگزین از سوی وزارت راه

نماینده کرمان در پایان درباره برنامه جایگزین وزارت راه گفت: «تا این لحظه برنامه مشخصی از سوی وزارت راه ارائه نشده است. هدف ما تحویل زمین و مسکن به مردم است و دولت نمی‌تواند با بهانه‌های مختلف از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند. در موضوعاتی مانند جوانی جمعیت که قانون دولت را مکلف کرده، کم‌کاری وزارتخانه پذیرفتنی نیست. دولت باید به‌صورت ویژه پیگیر این موضوع باشد و هیچ بهانه‌ای از سوی آن برای ما قابل قبول نخواهد بود.»