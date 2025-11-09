محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: تا پایان هفته، استان خوزستان تحت تأثیر سامانه‌های پایدار جوی قرار دارد که پیامد آن، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و شکل‌گیری غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد بود.

وی افزود: از روز دوشنبه، پدیده مه رقیق صبحگاهی در برخی مناطق استان ظاهر می‌شود و از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه نیز انتظار می‌رود در سواحل، مناطق جنوبی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان شاهد ابرناکی، وقوع مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی باشیم.

مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: در این بازه زمانی، تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود و دماهای روزانه با نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری در بیان وضعیت دما در شبانه‌روز گذشته گفت: شهر هویزه با ۳۳.۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۶.۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان گزارش شده‌اند. همچنین دمای شهر اهواز در این مدت به بیشینه ۳۳.۶ و کمینه ۱۲.۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.