محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد این امواج ضعیف ضمن افزایش ابرناکی، احتمال رخداد رعدوبرق و رگبار نقطه‌ای را در سایر مناطق نیز دور از انتظار نمی‌گذارد. وی افزود: در ساعات بعدازظهر طی این مدت وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: امروز روند افزایش دما همچنان ادامه دارد اما از فردا تا پایان هفته شاهد کاهش دما خواهیم بود. همچنین شمال خلیج فارس تا پایان هفته مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری اعلام کرد: در شبانه‌روز گذشته آبادان با ۴۲.۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۷.۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان ثبت شده‌اند.

وی افزود: اهواز نیز در این مدت بیشینه دمای ۴۲.۶ و کمینه ۲۵.۹ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده است.