تحقق درخواست چندین ساله ساکنان خیابان مجاهدین اسلام در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران گفت: مطابق درخواست‌های شهروندان ساکن در محدوده خیابان مجاهدین اسلام در خصوص بوی نامطبوع، تجمع حشرات و مشکلات ناشی از وضعیت نهر موجود در این خیابان، شهرداری منطقه ۱۲ با همراهی نهادهای ذیربط اقدام به تدوین و اجرای طرح جامع ساماندهی این نهر نمود.

شهردار منطقه ۱۲ افزود: در چارچوب این طرح، تخریب کامل نهر قدیمی و احداث ۱۳۰۰ متر کانیو (جوی بتنی سرپوشیده) در دستور کار قرار گرفته است و این اقدام نه‌تنها به بهبود جریان آب‌های سطحی و کاهش خطر آب‌گرفتگی در فصول بارندگی کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در ارتقا منظر شهری و افزایش رضایت‌مندی ساکنان خواهد داشت.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی این پروژه عمرانی تا پایان ماه آینده به اتمام خواهد رسید و مسئولان اجرایی با تأکید بر اهمیت تسریع در روند کار، اعلام کرده‌اند که تمامی مراحل با رعایت استانداردهای فنی و ایمنی در حال انجام است و تلاش می‌شود تا کمترین میزان مزاحمت برای تردد شهروندان ایجاد شود.