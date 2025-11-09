  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

تحقق درخواست چندین ساله ساکنان خیابان مجاهدین اسلام در تهران

تحقق درخواست چندین ساله ساکنان خیابان مجاهدین اسلام در تهران

شهردار منطقه ۱۲ تهران از تحقق درخواست چندین ساله ساکنان خیابان مجاهدین اسلام در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران گفت: مطابق درخواست‌های شهروندان ساکن در محدوده خیابان مجاهدین اسلام در خصوص بوی نامطبوع، تجمع حشرات و مشکلات ناشی از وضعیت نهر موجود در این خیابان، شهرداری منطقه ۱۲ با همراهی نهادهای ذیربط اقدام به تدوین و اجرای طرح جامع ساماندهی این نهر نمود.

شهردار منطقه ۱۲ افزود: در چارچوب این طرح، تخریب کامل نهر قدیمی و احداث ۱۳۰۰ متر کانیو (جوی بتنی سرپوشیده) در دستور کار قرار گرفته است و این اقدام نه‌تنها به بهبود جریان آب‌های سطحی و کاهش خطر آب‌گرفتگی در فصول بارندگی کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در ارتقا منظر شهری و افزایش رضایت‌مندی ساکنان خواهد داشت.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی این پروژه عمرانی تا پایان ماه آینده به اتمام خواهد رسید و مسئولان اجرایی با تأکید بر اهمیت تسریع در روند کار، اعلام کرده‌اند که تمامی مراحل با رعایت استانداردهای فنی و ایمنی در حال انجام است و تلاش می‌شود تا کمترین میزان مزاحمت برای تردد شهروندان ایجاد شود.

کد مطلب 6649859
مهسا حيدری توچائی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها