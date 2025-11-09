  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

ارسال گزارش عملکرد صداوسیما به دفتر مقام معظم رهبری

ارسال گزارش عملکرد صداوسیما به دفتر مقام معظم رهبری

گزارش جامع عملکرد سازمان صداوسیما توسط شورای نظارت به دفتر رهبر معظم انقلاب و سران قوا ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما همزمان با پایان چهارمین سال ریاست فعلی سازمان صدا و سیما، در گزارشی نظارتی از عملکرد حوزه‌های گوناگون سیاسی، سیما، فنی، صدا، ساترا و حوزه مالی و اداری سازمان صداوسیما به ارزیابی و آسیب‌شناسی عملکرد مدیریت فعلی سازمان پرداخت.

گزارش مذکور ضمن بررسی همه جوانب با رویکرد تحلیلی، مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف عملکرد سازمان صدا و سیما را مورد بررسی و اشاره قرار داده‌است.

شورای نظارت براساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی وظیفه نظارت بر سازمان صداوسیما را بر عهده دارد و تمام گزارش‌های نظارتی خود را به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال می‌کند.

کد مطلب 6650050
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها