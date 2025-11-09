ارسال گزارش عملکرد صداوسیما به دفتر مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما همزمان با پایان چهارمین سال ریاست فعلی سازمان صدا و سیما، در گزارشی نظارتی از عملکرد حوزه‌های گوناگون سیاسی، سیما، فنی، صدا، ساترا و حوزه مالی و اداری سازمان صداوسیما به ارزیابی و آسیب‌شناسی عملکرد مدیریت فعلی سازمان پرداخت.

گزارش مذکور ضمن بررسی همه جوانب با رویکرد تحلیلی، مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف عملکرد سازمان صدا و سیما را مورد بررسی و اشاره قرار داده‌است.

شورای نظارت براساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی وظیفه نظارت بر سازمان صداوسیما را بر عهده دارد و تمام گزارش‌های نظارتی خود را به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال می‌کند.