به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری سرپرست جهاد کشاورزی حاجی آباد، اظهار کرد: روند توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در حاجی‌آباد با وجود خشکسالی‌های پیاپی شتاب گرفته و به محور اصلی افزایش تولید، صرفه‌جویی در مصرف آب و رشد صادرات بدل شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۹۹ بهره‌بردار در این حوزه، افزود: سالانه بیش از ۸۵ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای از جمله گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای رنگی در این شهرستان تولید می‌شود که بخش قابل‌توجهی از آن به کشورهای حوزه خلیج فارس و اوراسیا صادر می‌شود.

شکاری گفت: کشت‌های گلخانه‌ای با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین آبیاری تا ۷۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب دارند و نقشی کلیدی در مدیریت منابع در شرایط خشکسالی ایفا می‌کنند.



سرپرست جهاد کشاورزی حاجی آباد از بهره‌مندی ۹ طرح گلخانه‌ای در سطح ۱۸.۳ هکتار از تسهیلات حمایتی به ارزش یک‌هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال خبر داد و هدف‌گذاری افزایش سطح زیرکشت گلخانه‌ها به بیش از ۳۵۰ هکتار را از برنامه‌های آینده این شهرستان دانست.