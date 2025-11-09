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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

تولید ۸۵ هزار تن محصول در ۲۹۸ هکتار گلخانه حاجی‌آباد

تولید ۸۵ هزار تن محصول در ۲۹۸ هکتار گلخانه حاجی‌آباد

بندرعباس - سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در حاجی‌آباد ۲۶۵۰ فرصت شغلی ایجاد کرده و این شهرستان را به الگوی کشاورزی نوین در هرمزگان بدل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری سرپرست جهاد کشاورزی حاجی آباد، اظهار کرد: روند توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در حاجی‌آباد با وجود خشکسالی‌های پیاپی شتاب گرفته و به محور اصلی افزایش تولید، صرفه‌جویی در مصرف آب و رشد صادرات بدل شده است.
وی با اشاره به فعالیت ۱۹۹ بهره‌بردار در این حوزه، افزود: سالانه بیش از ۸۵ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای از جمله گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای رنگی در این شهرستان تولید می‌شود که بخش قابل‌توجهی از آن به کشورهای حوزه خلیج فارس و اوراسیا صادر می‌شود.

شکاری گفت: کشت‌های گلخانه‌ای با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین آبیاری تا ۷۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب دارند و نقشی کلیدی در مدیریت منابع در شرایط خشکسالی ایفا می‌کنند.

سرپرست جهاد کشاورزی حاجی آباد از بهره‌مندی ۹ طرح گلخانه‌ای در سطح ۱۸.۳ هکتار از تسهیلات حمایتی به ارزش یک‌هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال خبر داد و هدف‌گذاری افزایش سطح زیرکشت گلخانه‌ها به بیش از ۳۵۰ هکتار را از برنامه‌های آینده این شهرستان دانست.

کد مطلب 6650145

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