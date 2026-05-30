۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

توقیف خودروی سرقتی با زمینگیر شدن سارق در نوشهر

نوشهر - فرمانده انتظامی نوشهر از زمینگیر شدن سارق خودرو و توقیف خودروی سرقتی در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی در تشریح این خبر گفت: در پی مرکز کنترل این فرماندهی مبنی بر تردد خودروی ساینا سرقتی در شهرستان نوشهر، بلافاصله موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ نورانی ادامه داد: مأموران با حضور میدانی موفق شدند خودروی سرقتی را حین تردد در شهر نوشهر شناسایی و بلافاصله در یک عملیات ضربتی سارق را زمینگیر و خودرو سرقتی را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با اشاره به اینکه این خودرو از شهرستان همجوار به سرقت رفته بود،خاطر نشان کرد: متهم به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

