توقیف خودروی سرقتی با زمینگیر شدن سارق در نوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی در تشریح این خبر گفت: در پی مرکز کنترل این فرماندهی مبنی بر تردد خودروی ساینا سرقتی در شهرستان نوشهر، بلافاصله موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ نورانی ادامه داد: مأموران با حضور میدانی موفق شدند خودروی سرقتی را حین تردد در شهر نوشهر شناسایی و بلافاصله در یک عملیات ضربتی سارق را زمینگیر و خودرو سرقتی را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با اشاره به اینکه این خودرو از شهرستان همجوار به سرقت رفته بود،خاطر نشان کرد: متهم به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.