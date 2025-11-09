درخشش تکواندوکاران کهگیلویه و بویراحمدبا کسب ۱۱ مدال

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمهای تکواندو استان کهگیلویه و بویراحمد در مسابقات قهرمانی کشور منطقه چهار ردههای سنی خردسالان و نونهالان پسر که در تاریخ ۱۴ و ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در شهرستان جم استان بوشهر برگزار شد، با عملکردی درخشان موفق به کسب ۱۱ مدال برنز و عنوان پرافتخار تیم اخلاق در بخش نونهالان شدند.
در این رقابتهای فشرده تیم خردسالان با ۶ تکواندوکار به سرمربیگری پژمان راهی و سرپرستی شمشیر بزرگیانزاده و تیم نونهالان با ۹ تکواندوکار به سرمربیگری محمد مصطفایی و سرپرستی امیرحسین علینژاد نمایندگی استان کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده داشتند.
در این دوره از مسابقات آقایان سید احمد حسینی در وزن اول مدال برنز، امیرعلی ترکمان در وزن دوم مدال برنز، امیرحسین علیمردانی در وزن سوم مدال برنز، محمد ایمانی در وزن چهارم مدال برنز، امیر رضا فرامرزی در وزن ششم مدال برنز، امیرحسین سهمگین در وزن هشتم مدال برنز، رضا مهربانی در وزن نهم مدال برنز مدالآوران بخش نونهالان را کسب کردند.
تیم خردسالان این مسابقات نیز با کسب چهار مدال برنز توسط احمدرضا ربیعی، ارشیا اسدی ارخلو، علی ابراهیمزاده و محمدجواد محرابی نقش پررنگی در این موفقیت جمعی ایفا کردند.
تیم نونهالان کهگیلویه و بویراحمد علاوه بر مدالهای ورزشی با کسب عنوان تیم اخلاق مورد تقدیر هیئت داوران و کمیته برگزاری قرار گرفت.
علی اشرف قنبری سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون تکواندو در این رابطه خطاب به ورزشکاران استان گفت: کسب عنوان تیم اخلاق برای استان کهگیلویه و بویراحمد کمتر از مدال طلا نیست و فرزندان این استان ثابت کردند تکواندو علاوه بر قهرمانی، مدرسه ادب، احترام و شخصیتسازی است.
سه داور شایسته استان به نامهای نادر فرجامفر، بهزاد عبدیفر و یوسف حسینپور نیز که برای قضاوت در این رقابتها دعوت شده بودند با عملکرد خود زمینه برگزاری هرچه عادلانهتر و بهتر مسابقات را فراهم کردند.
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