جزئیات سفر یک هیئت بلندپایه روسی به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی شورای امنیت روسیه اعلام کرد که «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، روز یکشنبه در رأس یک هیئت بین سازمانی برای مذاکره با رهبران ارشد سیاسی و نظامی مصر وارد قاهره شد.



در فرودگاه، «فایزه النجا»، مشاور امنیت ملی مصر و «گئورگی بوریسنکو»، سفیر روسیه در مصر، از شویگو استقبال کردند.

بر اساس این گزارش، هیئت روسی قرار است با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، «فایزه النجا»، مشاور رئیس‌جمهور، «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه مصر، «عبدالمنعم سکر»، وزیر دفاع و صنایع نظامی و دیگر مقامات امنیتی مصر دیدار کند.



این هیئت روسی شامل نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، صنعت و تجارت، سرویس فدرال همکاری نظامی-فنی، روسکاسموس، روس اتم و دیگران است.



همکاری‌های دوجانبه، شامل روابط نظامی و نظامی-فنی، گفتگوی نیروهای انتظامی و سرویس‌های ویژه (امنیت اطلاعات و مبارزه با تروریسم) و پروژه‌های راهبردی در زمین‌های تجارت، انرژی و امنیت غذایی دستور کار این دیدارها است.

