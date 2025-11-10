کامیاب: حفاظت از منابع طبیعی بدون مشارکت مردم ممکن نیست

مهدی کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرحهای مختلف در حوزه حفاظت و احیای منابع طبیعی اظهار کرد: امسال تاکنون حدود هزار اصله نهال در مناسبتهای مختلف از جمله روز دانشآموز و با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای شهرستان لنگرود کاشته شده است.
وی با بیان اینکه یکی از اولویتهای اداره منابع طبیعی، مقابله با تصرف اراضی ملی است، افزود: طی ماههای اخیر چند مورد تصرف در محدوده سیدسرا شناسایی و با اقدام به موقع نیروهای یگان حفاظت، اراضی مذکور به مساحت حدود دو دهم هکتار از دست متجاوزان آزادسازی شد.
رئیس اداره منابع طبیعی لنگرود ارزش اقتصادی این اراضی آزادشده را بالغ بر ۷ تا ۸ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متصرفان قصد تجاوز به اراضی ملی را داشتند که با همکاری دستگاه قضائی و نیروهای انتظامی از این اقدام جلوگیری شد.
کامیاب از تداوم برخورد با متجاوزان به عرصههای ملی خبر داد و بیان کرد: برنامهریزی شده تا با شناسایی سریع و برخورد قانونی، از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود و دست متجاوزان از منابع طبیعی کوتاه بماند.
وی همچنین درباره مبارزه با قاچاق چوب در شهرستان لنگرود تصریح کرد: امسال چندین مورد قاچاق چوب شناسایی و توقیف شده است و در این زمینه تاکنون بیش از ۳۰ مترمکعب چوب قاچاق کشف و ضبط شده که ارزش اقتصادی آن حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون تومان برآورد میشود.
رئیس اداره منابع طبیعی لنگرود در پایان تأکید کرد: حفاظت از جنگلها و مراتع بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و انتظار میرود شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تصرف، موضوع را به سامانههای منابع طبیعی اطلاع دهند تا از بروز خسارتهای جبرانناپذیر به طبیعت شهرستان جلوگیری شود.
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