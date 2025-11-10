به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، این طرح تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد و ثبتنام از طریق عاملیتهای مجاز شرکت بیامکارز انجام میشود.
در بخش فروش نقدی، هونگچی H۵ با قیمت قطعی ۴۱ میلیارد و ۹۴۹ میلیون و ۱۹۰ هزار ریال به فروش میرسد.
تحویل خودرو برای خریداران نقدی حداکثر ۳۰ روز کاری پس از واریز وجه و تکمیل مدارک انجام خواهد شد.
در بخش فروش نقدی - اعتباری، این خودرو با همان قیمت قطعی و با پیشپرداخت ۲۵,۱۶۹,۵۱۴,۰۰۰ ریال عرضه میشود. متقاضیان میتوانند مابقی مبلغ را در قالب اقساط با شرایط زیر پرداخت کنند:
بازپرداخت ۱۲ ماهه شامل ۴ فقره چک سهماهه هرکدام به مبلغ حدود ۴۹۲ میلیون تومان.
بازپرداخت ۱۸ ماهه شامل ۶ فقره چک سهماهه به مبلغ هر قسط حدود ۳۵۰ میلیون تومان.
بازپرداخت ۲۴ ماهه شامل ۸ فقره چک سهماهه با مبلغ هر قسط حدود ۲۷۸ میلیون تومان.
همچنین، در طرح دوم فروش اعتباری با مبلغ پیشپرداخت ۲۹,۳۶۴,۴۳۳,۰۰۰ ریال اقساط بهترتیب زیر تنظیم میشوند:
بازپرداخت ۱۲ ماهه شامل ۴ فقره چک سهماهه هرکدام به مبلغ حدود ۳۷۰ میلیون تومان،
بازپرداخت ۱۸ ماهه شامل ۶ فقره چک سهماهه هرکدام به مبلغ حدود ۲۶۵ میلیون تومان،
بازپرداخت ۲۴ ماهه شامل ۸ فقره چک سهماهه هرکدام به مبلغ حدود حدود ۲۱۰ میلیون تومان.
در هر دو روش فروش، خودرو با رنگهای مشکی و سفید عرضه میشود. سود انصراف برای خریداران ۱۷.۵ درصد سالانه و جریمه تأخیر در تحویل ۲.۵ درصد ماهانه بهصورت روزشمار تعیین شده است.
کلیه هزینههای قانونی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، شمارهگذاری و عوارض در قیمت نهایی خودرو لحاظ شده است. تحویل خودروها از عاملیتهای مجاز شرکت بیامکارز در سراسر کشور و با پلاک به نام مشتری نهایی انجام خواهد شد.
شرکت بیامکارز تأکید کرده است که پرداخت هرگونه وجه تنها از طریق درگاه رسمی عاملیتها مجاز است و انجام تراکنش خارج از سامانه رسمی موجب لغو قرارداد بدون تعهد از سوی شرکت خواهد شد.
ثبتنام در این طرح برای تمامی متقاضیان بالای ۱۸ سال مجاز است و در صورت بروز هرگونه تغییر در قوانین یا نرخهای مالیاتی تا زمان فاکتور، پرداخت مابهالتفاوت هزینهها بر عهده خریدار خواهد بود.
هونگچی H۵ به یک موتور ۲ لیتری توربوشارژردار پاشش مستقیم (TGDI) مجهز است که توانایی تولید ۲۲۲ اسب بخار قدرت و ۳۴۰ نیوتونمتر گشتاور را داراست که این میزان قدرت و گشتاور از طریق یک گیربکس هشت سرعتهی اتوماتیک ساخت آیسین ژاپن به چرخهای جلو منتقل میشود. طبق مشخصات رسمی هونگچی H۵ برای رسیدن به سرعت صد کیلومتر بر ساعت از حالت سکون به ۷.۸ ثانیه زمان احتیاج دارد.
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