اَبَرتوفان «فانگ-وونگ» فیلیپین را درنوردید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این اداره روز دوشنبه گزارش داد که این توفان رده ۵ حدود ساعت ۹:۱۰ شب به وقت محلی به شهرداری دینالونگان رسید.

پس از فرود، انتظار می‌رود فانگ-وونگ از مناطق کوهستانی شمال لوزون عبور کند.

این اداره اعلام کرد که برخورد با زمین ناهموار لوزون باعث تضعیف قابل توجه فانگ-وونگ خواهد شد، اگرچه انتظار می‌رود هنگام عبور از خشکی، قدرت توفان را حفظ کند.

مقامات محلی اعلام کردند که این ابرتوفان پیش از رسیدن به خشکی، حداقل جان دو نفر را گرفته بود.

فانگ-وونگ بیست و یکمین توفان گرمسیری است که امسال فیلیپین را درنوردیده و از میانگین سالانه ۲۰ توفان این کشور پیشی گرفته است.

اداره هواشناسی فیلیپین اعلام کرد که با نزدیک شدن توفان، حداقل ۱.۱ میلیون نفر در ۱۲ منطقه به مناطق امن منتقل شدند.

اداره هواشناسی ایالت هشدار داد که این توفان درجه ۵ می‌تواند بادهای مخرب، باران‌های سیل‌آسا، سیل و رانش زمین را به همراه داشته باشد و ممکن است باعث اختلال در برق و خدمات ضروری شود.