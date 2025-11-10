به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صیادی صبح دوشنبه در همایش «توانمندسازی جوامع محلی در حفظ محیط زیست» که در بیجار برگزار شد، به اهمیت تغییر نگرش نسبت به محیط زیست اشاره کرد و گفت: نگرش ما به محیط زیست و منابع طبیعی در آینده حیات انسان‌ها تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه خداوند زمین را برای همه انسان‌ها خلق کرده است، افزود: محیط زیست به عنوان یکی از نعمت‌های الهی باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد، چرا که تخریب آن به معنای تهدید نسل آینده است.

دادستان بیجار تصریح کرد: مالک اصلی منابع طبیعی تنها خداوند متعال است و انسان‌ها باید مانند مستأجرانی عمل کنند که برای نسل‌های آینده این منابع را حفظ کنند.

صیدی در ادامه به مشکلات ناشی از اسراف در مصرف منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: اسراف تنها به غذا و خوراک محدود نمی‌شود؛ مصرف بی‌رویه آب، آلودگی هوا، گسترش کارخانه‌ها و تخریب مراتع نیز تخریب محیط زیست محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: انسان‌ها در آخرت باید بابت این تخریب‌ها پاسخگو باشند.

وی با هشدار در مورد اثرات تخریب محیط زیست بر سلامت انسان‌ها افزود: انسان‌ها با تخریب محیط زیست به خود ظلم کرده‌اند و مبتلا به انواع بیماری‌ها و مشکلات زیست‌محیطی شده‌اند و باید محیط زیست را به‌عنوان میراث خداوند برای بشریت بدانیم و حفظ آن را یک تکلیف واجب عینی تلقی کنیم.

دادستان بیجار در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم اصلاح نگرش‌ها در همه سنین تأکید کرد و گفت: باید از سنین کودکی تا بزرگسالی نگرش صحیح نسبت به محیط زیست در افراد نهادینه شود.

وی افزود: توان رسانه‌ها و فضای مجازی باید در این مسیر به کار گرفته شود تا آگاهی‌های لازم در زمینه حفاظت از محیط زیست به جامعه منتقل شود.

صیدی همچنین هشدار داد که تا زمانی که نگرش عمومی نسبت به محیط زیست اصلاح نشود، برخوردهای قانونی کارساز نخواهد بود و گفت: توجه به محیط زیست باید در سطح کشور اجرایی شود و قوانین محکم‌تری برای حفاظت از آن وضع گردد.

وی با اشاره به وضعیت بیجار نیز گفت: در این شهرستان تخریب مراتع به زمین‌های کشاورزی تبدیل شده و این موضوع به یک عرف تبدیل شده است و همچنین، شکار بی‌رویه و صید غیرمجاز جانوران، تهدیدی جدی برای حیات‌وحش به شمار می‌رود.

دادستان بیجار افزود: شکار بیهوده و غیرقانونی نه تنها آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد می‌کند، بلکه از نظر اقتصادی نیز فاقد توجیه است.

وی به استفاده بی‌رویه از منابع آبی و ایجاد معادن و کارخانجات متعدد به‌عنوان دیگر تهدیدات زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: تخریب محیط زیست به‌واسطه معادن و کارخانه‌ها باید با نظارت بیشتر کنترل شود تا آثار منفی آن کاهش یابد.

صیدی تأکید کرد: آیندگان تنها در صورتی می‌توانند از منابع طبیعی بهره‌برداری کنند که ما امروز مسئولانه از آن‌ها حفاظت کنیم.

وی افزود: اگر این مسیر ادامه یابد، آینده‌ای برای زندگی بر روی کره زمین نخواهیم داشت.