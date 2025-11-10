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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

تنیس روی میز بانوان ایران به مدال برنز رسید

تنیس روی میز بانوان ایران به مدال برنز رسید

تیم ملی تنیس روی میز بانوان در مرحله نیمه نهایی رقابت های این رشته در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی مغلوب ترکیه شد و به مدال برنز رسید.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، تیم ملی بانوان تنیس روی میز ایران برابر ترکیه با نتیجه ۸ بر ۲ شکست خورد و به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی راه نیافت و با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد.

در آغاز این دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس روی میز، تیم دوبل ایران با ترکیب ندا شهسواری و ستایش ایلوخانی با نتایج ۱۲ بر ۱۴، ۶ بر ۱۱ و ۷ بر ۱۱ برابر تیم ترکیه شکست خورد. تیم دوبل ترکیه را ییلماز آزگ و اژه هاراچ تشکیل دادند.

شیما صفایی ملی پوش تنیس روی میز ایران در بخش انفرادی با نتیجه ۴ بر ۱۱، ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۷ مقابل سیبل آلتین کایا برنده شد. صفایی در مسابقه نخست انفرادی با روحیه مضاعفی کامبک زد و رقیب خود را شکست داد.

در بازی دوم انفرادی نیز ندا شهسواری برابر اژه هاراچ با نتیجه ۱۱ بر ۱۳، ۵ بر ۱۱، ۱۲ بر ۱۰ باخت.

ستایش ایلوخانی نماینده کشورمان هم در دست پایانی به مصاف سیبل آلتین کایا رفت و با نتیجه ۱۱ بر ۸ شکست خورد و در پایان تیم تنیس روی میز بانوان کشورمان ۸ بر ۲ باخت و با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد.

ملی پوشان کشورمان در ۲ بازی ابتدایی خود با برتری قاطع برابر تیم‌های بحرین و اوگاندا راهی نیمه نهایی این رقابت‌ها شده بودند.

اسامی مدال آوران ایران در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی:

مدال طلا

۱- سامیار عبدلی (شنا - ۵۰ متر آزاد)

مدال برنز
۱-  مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)
۲- دانیال شه بخش (بوکس - وزن ۶۰ کیلوگرم)
۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا ۴ در ۲۰۰ متر تیمی)

کد مطلب 6651008
بهنام روان پاک

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